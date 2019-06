Igen veszélyesek a BL-döntő becserélt játékosai

Nagyon megy a cserejátékosoknak a Bajnokok Ligája döntőben, erre hívta fel a figyelmet a Gracenote nevű oldal.

A substitute has scored in five of the last six Champions League finals:



2019 – Divock Origi

2018 – Gareth Bale (2)

2017 – Marco Asensio

2016 – Yannick Carrasco

2014 – Marcelo#UCLFinal