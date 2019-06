Hónaljért büntető a BL-döntő 27. másodpercében?

Szó szerint azonnal egy eléggé vitatható esettel indult a 2019-es Bajnokok Ligája-döntő a Tottenham és a Liverpool között, ugyanis Damir Skomina játékvezető már a 27. másodpercben büntetőt ítélt a Liverpool javára Moussa Sissoko kezezéséért.

Sissoko a saját tizenhatosán picit belül állva mutogatott a csapattársaknak, hogy a közepkezdés után meginduló Liverpoolra reagálva álljon össze a hátsó védősor. Sadio Mané itt ismerte fel remekül a helyzetet, hogy bármi történik, meg kell próbálnia a beadást. Vagy meg tudja játszani Mohamed Szalahot középen, vagy eltalálja Sissoko karját, és esetleg büntetőt kap.

Mané szempontjából tehát logikus, ami történt, más kérdés persze, hogy Damir Skomina miért fújt be egy ennyire fontos mérkőzés első pillanataiban egy első, és talán második látásra sem egyértelmű büntetőt.

Sissoko keze ugyan a magasban volt, de a labda nem a kapu felé tartott, tehát nem veszélyes helyzetben avatkozott be a Tottenham játékosa, ráadásul nem is a labdára reagált.

Skomina itt már a június 1-jén életbe lépett új futballszabályok szerint járt el úgy is, hogy azokról az UEFA megmondta, a Bajnokok Ligája esetében a döntőn még nem érvényesíti a szabálymódosításokat. A kezezés újrafogalmazott szabálya [pdf] ugyanis kimondja:

Általában szabálytalanság, ha egy játékos kezével/karjával érinti a labdát, amikor a keze/karja a testét természetellenesen nagyobbá teszi, vagy a keze/karja a válla szintje felett/magasabban van (kivéve, ha a játékos szándékosan játssza meg a labdát, ami azután a kezét/karját érinti).

Sissoko karja a vállszint fölött volt, amihez külön indoklást is fűztek az új szövegezés kapcsán: „a kéz/kar vállmagasság felett tartása ritkán tekinthető »természetes« helyzetnek, és a játékos'‘kockázatot vállal’, ha ilyen helyzetben tartja a kezét/karját.”

Ez egyébként nem szabálymódosítás, csak a szövegezés pontosítása volt, Skomina pedig a jelek szerint már az eszébe is véste, a futballszabályokat író testület (IFAB) mit is ért kezezés alatt. Az pedig világos, hogy Sissoko kézzel ért a labdához, bár az ismétlésen is csak egy pillanatra kapható el, ahogy a felkarját érinti a labda.

De ön mit gondol a Liverpool tizenegyeséhez vezető esetről? 155 Kezezés volt Sissokónál, jogos a büntető

140 Vétlen kéz, mehetett volna tovább a játék

86 Szó sincs kézről, maximum hónalj