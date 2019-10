BL-gól nélkül lépett pályára, néggyel jött le

Serge Gnabry berobbant a topfutballba kedden, amikor négy gólt rúgott a Tottenham Hotspurnek Bajnokok Ligája-meccsen, ráadásul idegenben. Csapata, a Bayern München 7-2-re nyert, és az első külföldi klub lett, ami hét gólt szerzett Angliában.

Gnabry a 13. futballista a BL 27 éves történetében, aki négy gólig jutott egy meccsen, ráadásul az övé különleges bravúr: amikor kifutott a pályára Londonban, még BL-találat nélkül állt, első négy gólját rúgta a sorozatban. Ráadásul nem is üres kapus gurítások voltak:

az első szóló végén jobbos a bal alsóba

a második ballal ment a kapufára

a harmadiknál egészen zseniálisan vette át a labdát

a negyediket a tizenhatos vonaláról rúgta be

Olyan szupersztárokhoz csatlakozott, mint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Marco van Basten, Andrij Sevcsenkó, Ruud van Nistelrooy vagy csapattársa, Robert Lewandowski. A négygólosok közé tartozik még Simone Inzaghi, Dado Prso, Bafetimbi Gomis, Luiz Adriano is. Gnabry a második német, akinek összejött a négy, Mario Gomezt fogta be.

Gnabry karrierje kissé fura, mert azok után, hogy már 17 évesen, 2012 szeptemberében játszott tétmeccsen az Arsenalban, négy-öt évre kissé eltűnt a topfutballból.

Arsene Wenger Arsenal-edző fedezte fel, de Angliában nem lett belőle semmi. Kölcsönadták a West Bromnak, ám négy szezon után, 2016 nyarán hazatért Németországba, a Werderhez. Itt újraindította karrierjét, 11 gólt lőtt a Bundesligában, és 2017 nyarán aprópénznek mondható 8 millió euróért megvette őt a Bayern. Azonnal le is passzolta kölcsönbe a Hoffenheimhez, ahol 10 gólig jutott a bajnokságban.

Tavaly nyáron már nem engedte a Bayern sehova, és hozta is a már átlagosnak mondható 10 Bundesliga-gólját. Ezt az idényt nem kezdte erősen, hét tétmeccsen egy gólja volt keddig, aztán jött a londoni négyes.

A most 24 éves Gnabryt már régebben felfedezte Joachim Löw német szövetségi kapitány is. Három éve válogatta be először, idén pedig húzóembere a csapatnak, öt mérkőzésen öt gólnál jár. Összesen 10 válogatottbeli szereplésén 9 találata van.

Marco van Basten (holland, AC Milan) - az IFK Göteborg ellen, 1992/93 csoportkör

Simone Inzaghi (olasz Lazio) - az Olympique Marseille ellen, 1999/20 csoportkör

Dado Prso (horvát, Monaco) - a Deportivo La Coruna ellen, 2003/04 csoportkör

Ruud van Nistelrooy (holland, Manchester United) - a Sparta Praha ellen, 2004/05 csoportkör

Andrij Sevcsenkó (ukrán, AC Milan) - a Fenerbahce ellen, 2005/06 csoportkör

Lionel Messi (argentin, FC Barcelona) - az Arsenal ellen, 2009/10 negyedöntő

Bafétimbi Gomis (francia, Olympique Lyon) - a Dinamo Zagreb ellen, 2011/12 csoportkör

Mario Gómez (német, Bayern München) - a Basel ellen, 2011/12 nyolcaddöntő

Lionel Messi (argentin, FC Barcelona) - a Bayer Leverkusen ellen, 2011/12 nyolcaddöntő (öt gól)

Luiz Adriano (brazil, Sahtar Donyeck) - a Nordsjælland ellen, 2012/13 csoportmeccs (öt gól)

Robert Lewandowski (lengyel, Borussia Dortmund) - a Real Madrid, 2012/13 elődöntő

Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris Saint-Germain) - az Anderlecht ellen, 2013/14 csoportkör

Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid) - a Malmö ellen, 2015/16 csoportkör

Serge Gnabry (német, Bayern München) - a Tottenham Hotspur ellen, 2019/20 csoportkör

Mint látjuk, akadt már kifutott négygólos játékos a BL-ben, akik aztán nem tudták folyamatosan azt a szintet hozni, de Gnabryból lehet valami. Pláne, hogy ő nem is csatár, hanem szélső - abban a pozícióban játszott kedden is -, így nem kell tőle 20-30 gólokat várni a továbbiakban sem. A szezononként 10 gól nagyon jónak mondható tőle, ha csak azt hozza, már egyéni csúcsot dönt az idény végén.