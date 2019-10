A Lewandowski-csel, ami majdnem olyan klassz, mint 4-et lőni egy meccsen

Négy gólt rúgott a Tottenhamnek Serge Gnabry, amikor kedden a Bayern Londonban mosta le 7-2-re a Tottenham Hotspurt a Bajnokok Ligájában. Zseniális teljesítmény, majdnem 4 éve nem sikerült ez senkinek, de volt egy mozdulat a meccsen, ami felért Gnabry bravúrjához.

Robert Lewandowski mutatta be, ő is szerzett két gólt, de nem csak a találataival, hanem egyik cselével is kiemelkedett. 1-1-nél, bedobás után esernyőzte be sarokkal a védőjét, Jan Verthongent, ráadásul az akció végén ő rúgta a labdát a kapuba. (Azt sem akárhogy, 18 méterről így visszafordulni, ahhoz nagyon kell tudni.)

Csele Neymar szebb napjait idézte, brazilok szoktak ilyesmivel villogni, kivételesen pengés mozdulat.

A lengyel csatár a második félidőben még az utolsó előtti gólt vállalta, mindezt a Bayern München történetének talán legjobb idegenbeli európai kupameccsén.