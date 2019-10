A Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának nyolc meccsén 24 gól született, vagyis nem sokkal maradtak el a csapatok a 30 gólt hozó előző naptól. Öt gólt senki nem lőtt, de volt ötgólos meccs, kettő is. Öt mérkőzés végződött egygólos különbséggel, megkapta első BL-gólját az Ajax, veszített is vele, valamint a Napoli, amely kettőt is kapott, de így is győzött. A nap nyertese az RB Leipzig és a Barcelona volt, a csoportkör harmadik körében megszerezte első pontját, sőt, pontjait a Benfica. (A játéknap közvetítését itt olvashatja el.)

E csoport: a Napoli nagy meccsen, a Liverpool könnyedén nyert

A forduló nagy kérdése az volt, hogy a forduló előtt 3 ponttal csak a csoport 3. helyén álló, az elmúlt körben Nápolyban 2-0-s vereséget szenvedő Liverpool mennyire könnyedén hozza a kötelező három pontot a belga Genk otthonában. A másik meccsben az tűnt a legérdekesebbnek, hogy a BL egyik legjobb védelme (a Napoli két meccsen nem kapott gólt, ez rajtuk kívül csak az Ajaxnak és a PSG-nek sikerült) találkozott a BL egyik legjobb támadósorával (Salzburg, két meccsen 9 gól, ennél többet két kör alatt csak a Bayern ért el).

Az angolok genki kirándulása a papírformának megfelelően alakult: Oxlade-Chamberlain már a 2. percben gólt lőtt, és bár szünetig maradt is ennyi az eredmény, a 68-32 arányú labdabirtoklás vagy a kapuralövések száma (9:2 a Poolnak) jelzi, hogy ekkor is ki volt fölényben. Aztán a második félidőben ez a különbség már az eredményben is megmutatkozott, Oxlade-Chamberlain az 57. percben megduplázta az előnyt, méghozzá egy igen demoralizáló góllal: külsővel, a tizenhatoson kívülről nyesett a kapuba. Húsz perccel később Mane, a 87. percben Salah is szerzett egy-egy gólt, így a genki Odey 88. perces gólja már csak az úgynevezett szépségtapasz volt.

A Napoli és a Salzburg meccse is öt gólt hozott, de más eloszlásban és egészen más meccsen. Bár Mertens góljával már a 17. percben vezettek, végül csak 3-2-re nyertek az olaszok. Az osztrákok, akiknek most nem lépett pályára Szoboszlai Dominik, kétszer is egyenlíteni tudtak, de a harmadik Napoli-gól után már hiába birtokolták többet a labdát és lőttek többet kapura, nem tudták pontot menteni. A Napoli belga csatára, Dries Mertens és a Salzburg norvég csatára Erling Braut Haaland is 2-2 gólt lőtt, a győztes találatot az olasz Lorenzo Insigne szerezte a 73. percben, meg se lepő, de Mertens átadásából.

F csoport: Prágában nagyon megszenvedett a Barcelona

A két meccs után 4 pontos Barcelona volt a nap nagy esélyese. A Slavia Praha elleni idegenbeli meccsre úgy utazhattak Messiék, hogy ha nyernek, és a csoport másik meccsén az 1 pontos Internazionale hazai pályán legyőzi a Borussia Dortmundot (4 pont), akkor Barca hárompontos előnyben lesz a csoportkör felénél.

Úgy tűnt, a katalánok estéje jobban alakul, mint diáklánynak egy adriai jachton: Messi már a 3. percben meglőtte szezonbeli első BL-gólját (ez a tizedik BL-sorozata, amikor gólt szerez, és a Slavia a 33. csapat, amely a Bajnokok Ligájában gólt kap tőle). A 22. percben ráadásul Milánóban vezetést szerzett a Borussia ellen az Inter is, és szünetig mindkét pályán maradt is 1-0 – igaz, Prágában az első félidő végén Ter Stegen nagy védései kellett a barcelonai előnyhöz.

A másodikban aztán a prágaiak a balhátvéd Boríl góljával az 50. percben egyenlítettek is, hatalmas nyomás alatt tartva a Barcát. Az 57. percben viszont egy hihetetlenül szerencsés (a prágaiak szempontjából persze balszerencsés) öngóllal ismét vezetést szereztek: Suarez nullás szögből tette a kapu felé a labdát, ami a prágaiak játékosára, Olayinkára, majd róla a kapus válla fölött a kapuba pattant. A meccs végén a Barca teljesen a kapuja elé szorult, a prágaiak 22-szer (ebből csak a második félidőben 14-szer) lőttek kapura, az utolsó percekben több szögletükhöz Kolar kapus is felfutott, de egyenlíteni nem tudtak.

A csoport másik meccse a Barcának leginkább kedvező eredményt hozta: Milánóban az Inter 2-0-ra nyert a Borussia ellen. Martinez már a 22. percben vezetést szerzett a hazaiknak, majd a 82. percben kihagyott egy büntetőt. A 89. percben végül Candreva alakította ki a végeredményt. A meccsről sokat elmond, a Dortmundnak mindössze két kaput eltaláló lövése volt a 90 perc alatt (igaz, az Internek is csak négy).

G csoport: csodagóllal fordítottak, a csoport élére álltak Gulácsiék

Gulácsi Péteréknek remek estéjük volt. Az RB Leipzig a csoport 1. helyére ugrott fel a harmadikról, miután hazai pályán, 0-1-ről fordítva megverték az orosz Zenit csapatát. Pedig az előjelek nem voltak kedvezőek, a lipcseiek az elmúlt hetekben nem voltak jó formában, négy meccs óta nem tudtak nyerni.

Az RB Leipzig bátran letámadva kezdte a meccset, és az első percben már vezetést is szerezhettek volna, de Konrad Laimer távoli lövését Kerzsakov kapus a felső lécre tudta tolni. Hiába a több helyzet és a labdabirtoklási fölény, az első gólt az oroszok szerezték. A 25. percben egy beadást Orbán Willi fejelt ki a kapu előteréből, a labdát a Zenit ukrán légiósa, Jaroszlav Rakickij szedte össze, az átvétel után párat tolt rajta, majd 30 méterről kilőtte az alsó sarkot. Gulácsinak nem volt esélye a védésre.



A második félidő előtt Julian Nagelsmann, a Leipzig vezetőedzője váratlant húzott, a nem túl jól játszó gólfelelősét, Timo Wernert lecserélte. A szünet után a lipcseiek még nagyobb intenzitással rohanták le az oroszokat, és gyorsan egyenlítettek is. A 49. percben a két osztrák válogatott Laimer és Sabitzer játszottak össze, a támadás végén Laimer éles szögből talált a kapuba. Tíz perccel később Marcel Sabitzer nagy pillanata jött el, a balról beívelt labdát mellel levette, majd egy pattanás után azonnal kapura lőtt. A labda elképesztő ívet leírva kanyarodott a felső sarokba. Az óriási gól biztosan ott van a szezon legszebbjei között.

A folytatásban a Zenitnek csak kisebb helyzetei voltak, amikből nem sikerült újabb gólt szerezniük. Az RB Leipzignek így az is belefért, hogy a brazil támadójuk, Matheus Cúnha csúnyán kihagyott két hatalmas ziccert. A győzelemmel a lipcseiek nagy lépést tettek a továbbjutás felé.

A csoport esti meccsén az addig 4 pontos Lyon a pont nélkül utolsó Benficához utazott, és a kezdő sípszó percében már tudhatták, hogy ha nyernek, akkor 3 ponttal előzik a már nem továbbjutó helyen álló Zenitet – a csoportkör felénél ez egész jó kis előny. De csak lett volna. A portugálok már a 4. percben vezetést szereztek Silva góljával, és már a 70.-ben Depay még egyenlített, a 86. percben Pizzi ismét előnyhöz juttatta a Benficát, és a 2-1-es eredmény már nem is változott. Az első félidőben kaput sem találó Lyon hiába játszott némi fölényben a meccs második felében, ezzel a vereséggel, rosszabb gólaránnyal, a csoport 3. helyére csúszott. Igaz, ez a legszorosabb négyes most: az első helyezett lipcseiek és az utolsó Benfica között csak 3 pont a különbség.

H csoport: első kapott góljával vesztett az Ajax, 95. perces egyenlítés Lille-ben

Az Ajax az előző szezonban a BL-elődöntőjéig jutott, és ősszel is remek formában van, a H csoportban mindkét meccsét megnyerte az igazi támadófutballt játszó csapat. A Chelsea is jó szériában van, nagy csatára lehetett számítani. Ezt a két csapat az első pillanattól be is váltotta, óriási iramot diktáltak, az első két percben már mindkét oldalon volt nagy helyzet. Az első negyedórában az Ajax került fölénybe, Ziyechék nem ismertek elveszett labdát, folyamatos letámadásban voltak. Az őrült tempó persze mindkét oldalon sok hibát is eredményezett, nem sikerültek passzok, sok volt az eladott labda.



Bő negyedóra után a Chelsea magára talált, egyre több támadást vezettek az angolok, Hudson-Odoi volt veszélyes, többször tudott beindulni üres területre, és lőtt is, amikor tudott. A játék hektikus és lüktető maradt, mindkét oldalon voltak helyzetek. A 35. percben az Ajax kapuba is talált, de videóbírózás után úgy találták, hogy a Ziyech beadására induló Promes lesen volt, így nem adták meg a gólt.

A második félidőben is nyílt maradt a küzdelem, de a félidő közepétől már valamivel kisebb volt az iram, úgy tűnt, hogy a Chelsea-ban maradt több szusz, és két cseréje, Pulisic és Batshuayi is vitt új életet a játékba. Utóbbi beálíltása után szinte azonnal gólt lőhetett volna, de akkor még kihagyta helyzetét. Pulisic többször sikeresen megkavarta a hollandok védelmét, a 86. percben is így tett, középre tett labdáját pedig Batshuayi bombázott kapuba. A gólra már ideje sem nagyon volt reagálni az Ajaxnak, későn hozott be két csatárt is. A Chelsea nemcsak nyert, de a csoport első helyét is átvette.

Az esti Lille-Valencia meccsen ugyanis döntetlen született, ez az 1-1 volt a nap egyetlen döntetlenje. A két kör után 0 pontos franciák nagyon belekezdtek, az első félidőben 12-szer lőttek kapura, de eredménytelenül. A második félidőben is folytatták a rohamokat (még 13 lövés), de a 63. percben a spanyolok szereztek vezetést az orosz Cserisev góljával. A 84. percben aztán emberhátrányba kerültek, a nap hülyéje, a francia Diakhaby ugyanis a 82. percben kapott sárgája után két perccel később mezrángatással még egyet összeszedett, ami már pirosat ért. A Lille, ha kicentizve is, de élni tudott az emberelőnnyel: a 96. percben Ikone góljával - amit hosszas videóbírózás előzött meg - sikerült egyenlíteniük. A Valencia, ha győz, három 6 pontos csapat lett volna a csoportba, így viszont 4 pontjával csak a harmadik helyen áll.

