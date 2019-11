A Barcelona-Slavia Praha és a Zenit Szentpétervár-RB Leipzig mérkőzésekkel elkezdődik a Bajnokok Ligája csoportkörének második fele. Az F csoportban a Barcelona egy győzelemmel már tovább is juthat az egyenes kieséses körbe. Eközben a BL legszorosabb csoportjában, a G-ben még tovább bonyolódhat a helyzet a Zenit és az RB Leipzig meccse után, ahol a vendégek kapuját most is a magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter védi.

fcb-slav

élő

zenit-rb

élő