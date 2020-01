35 millió eurót fizetett egy 19 éves svédért a Juventus

A Juventusnál folytatja pályafutását a 19 éves svéd középpályás, Dejan Kulusevski, miután a torinói klub 35 millió eurót fizetett a fiatal játékosért az Atalantának – írja az MTI.

Az észak-macedóniai származású Kulusevski 2024. június 30-ig szóló szerződést írt alá a csapatnál, de ezt a szezont még a Parmánál fejezi be, ahol ebben az idényben kölcsönben szerepel. A fiatal középpályás idén januárban mutatkozott be a Serie A-ban, de igazán a Parmánál bontakozott ki: a szezon első felében 17 meccsen négy gólt és hét gólpasszt jegyzett, és a svéd felnőtt válogatottban is bemutatkozott.

Ha megvizsgálod a meccsek adatait, látni fogod, hogy minden meccsen ott van a legtöbbet futó játékosok között, és a mentalitásával sincsenek gondok, mert az Atalanta remek akadémiájáról került ki. Abszolút megvan benne a potenciál arra, hogy elsöprő játékos legyen.

– mondta Kulusevskiről a Parma edzője, egy másik olasz szakember pedig egyenesen a fiatal Szalahhoz hasonlította őt a rendkívüli ereje miatt.

A fiatal svéd nem meglepő módon a szintén bevándorlók gyerekeként született Ibrahimovicet tartja a példaképének – aki ellen jó eséllyel játszhat is majd a jövőben, hiszen a klasszis nemrég igazolt újra a Milanhoz. Saját bevallása szerint bárhol jól érzi magát a középpályán, de a kezdetektől fogva irányítót játszott, így leginkább annak látja magát.