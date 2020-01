A Margitsziget lesz a címvédő portugál válogatott bázisa az Eb-n

A franciák a Puskás Arénában fogadják az Eb-címvédő Portugáliát. A németek is itt vannak. Remélhetőleg a magyarok is csatlakoznak március végén.

A margitszigeti Grand Hotelben lesz a címvédő portugál válogatott főhadiszállása a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt, ahová majd június 11-én, egy nappal a torna kezdete előtt érkeznek meg. A portugálok az első csoportmeccsüket június 16-án, a Puskás Arénában játsszák – ha a magyar válogatott is kijut az Eb-re, akkor ellenünk kezdenek. A második meccsük négy nappal később Münchenben lesz, ahol német válogatott ellen játszanak. Az utolsó, franciák elleni csoportmeccsük június 24-én ismét Budapesten lesz.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a portugál szövetség elsősorban a telki edzőközpontot nézte ki magának az Eb-re, mivel ott a szállás és az edzőpályák egy helyen vannak.

ez azonban a PÓtSELEJTEZŐBŐL érkező, adott esetben a magyar válogatottnak van fenntartva.

A portugálok választása ezután esett a négycsillagos margitszigeti szállodára, edzőközpontként pedig az Illovszky Rudolf Stadiont használják majd. A Nemzeti Sport információi szerint a portugálok akkor is maradnak Budapesten, ha továbbjutnak a csoportból, mert a főváros központi fekvése miatt a nyolcaddöntő négy lehetséges helyszíne közül három is (Bilbao, Bukarest, Dublin) könnyen elérhető távolságban van. Emellett még arra is van esély, hogy az F csoport harmadik helyén továbbjutó válogatott Budapesten játszhatja a nyolcaddöntőjét, ha a többi csoport is úgy alakul.

A Budapesten szintén két meccset játszó, világbajnoki címvédő francia válogatott inkább hazai környezetben, a clairefontaine-i edzőközpontban készül fel a meccseire. Az F csoport harmadik biztos résztvevője, a német válogatott mindhárom csoportmeccsét a müncheni Allianz Arénában játssza majd.