Mindent megtettek a Napoli játékosai, hogy kikapjanak

Az olasz labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának hétfő játéknapján az Internazionale 3-1-re győzött a Napoli otthonában, írja az MTI.

A 33. percben már 2-0-ra vezetett az Inter, Romelu Lukaku tudott duplázni. A belga csatár ezzel már 14 gólnál jár a szezonban, második az olasz góllövőlistán a 19 gólos Ciro Immobile mögött. Az első egy félpályás szóló után született, a hátráló védők egyike sem tudta szerelni a meginduló Lukakut. Szerencséje is volt, mert a kapufáról befelé pattant a labda.

A másodikhoz viszont a Napoli kapusa is kellett, Alex Meret csúnyán bevédte a nem túl erős lövést, joggal fogta a fejét utána.

Lukaku góljaira a még a félidő vége előtt válaszolt a Napoli, a lengyel Arkadiusz Milik szépített.

Az Inter győzelmét a szintén jó szezont futó Lautaro Martinez biztosította be a 62. percben; a 22 éves argentin kilencedik gólját szerezte a bajnokságban. Ennél a gólnál is egy Napoli-játékos segített be: a tisztázni igyekvő védő pont Martinez elé tette le a labdát, akinek így nem volt nehéz dolga 5 méterre a kaputól. Erre már nem tudott válaszolni a Napoli, így a meccs végéig maradt a 3-1.

Az Inter utoljára 1997. október 19-én, azaz több majdnem 23 éve tudott győzni a Napoli otthonában bajnoki mérkőzésen, azóta négy döntetlen mellett kilencszer kikapott.

Győzelmével az Inter továbbra is vezeti az olasz bajnokságot, a második Juventust csak jobb gólkülönbséggel előzi meg. Az idén csak szenvedő Napoli 8. helyen áll a bajnokságban, mérlege 6 győzelem, 6 döntetlen, 6 vereség.

Lautaro Martinez a Napoli elleni olasz bajnokin január 6-án. Fotós: Alberto Lingria Ügynökség: REUTERS)