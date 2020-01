Marco Rossi megbocsátott a kegyvesztett futballistának

A Puskás Aréna megnyitója előtt egy nappal zárta ki a futballválogatottból Marco Rossi szövetségi kapitány Hangya Szilvesztert, az edző azt mondta, amíg ő ül a kispadon, a balhátvéd nem játszik a csapatban.

Rossi a napokban Spanyolországban jár, találkozik az ott edzőtáborozó magyar klubcsapatokkal, többek között az FC Fehérvár tréningjeit, felkészülési meccsét is megnézi. Ebben az egyesületben szerepel Hangya, akivel csütörtökön személyesen beszélt a kapitány, sőt, rendezték a nézeteltérésüket.

Mindig őszintén el szoktam mondani a véleményem, és ez ebben az esetben is így történt. Most viszont személyesen tisztáztuk Szilveszterrel, hogy félreértettük egymást, ezért alakult ki ez a helyzet, amit most megbeszéltünk és lezártunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha Szilveszter megfelelő teljesítményt nyújt a klubjában, akkor ismét számításba fogom venni a válogatott keretének kialakításánál