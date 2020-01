Az angol válogatott legfontosabb csatára hónapokig nem játszhat

A Norwich kétszer is vezetett, gólt is vettek el tőle, végül 2-2 lett. Mourinho első kínos eredménye ez.

Meg kell műteni Harry Kane-t, az angol válogatott és a Tottenham Hotspur futballistáját, és így legalább áprilisig nem játszhat, írta közleményében a klub.

Kane az újévi bajnokin sérült meg, a Southamtponnak talált be lesről, majd a combjához kapott, és levonult a pályára. A Spurt azt közölte, szalagszakadása van a játékosnak.

A játékos kiválása a Tottenhamnek is nagy érvágás, de az angol válogatott is fontos játékosát veszíti el a hónapokra, éppen az Európa-bajnokság előtt. Kane kihagyja az Olaszország és a Dánia elleni márciusi barátságos mérkőzéseket is.

Ha a várakozásoknak megfelelően el tudja majd kezdeni az edzéseket, az angol bajnokság hajrájára már visszatérhet.

Borítókép: Harry Kane sérülése után lejött a pályáról az újévi Southampton–Tottenham-meccsen (Michael Steele/Getty Images)