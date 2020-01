Lemaradhat az Európa-bajnokságról a Roma olasz válogatott játékosa

Térdszalagszakadást szenvedett Nicolo Zaniolo, az AS Roma labdarúgója a Juventus ellen 2-1-re elveszített vasárnapi bajnokin, írja az MTI. A hírek szerint hétfőn már meg is műtik a 20 éves középpályást, könnyen lehet, hogy ki kell hagyni a június közepén kezdődő Európa-bajnokságot.

Zaniolo egy hosszú cselsorozat végén sérülés meg; már négy Juventus-játékoson is átjutott, amikor a tizenhatos előtt Matthijs de Ligt belépett elé és felborította. Ahogy a földre került, Zaniolo azonnal a térdéhez kapott és jelezte, hogy nagy a baj. Nem is tudta folytatni a meccset, a 36. percben lecserélték. A hordágyon fekvő játékoshoz Cristiano Ronaldo is odament megvigasztalni.

Zaniolo 19 évesen, a Finnország elleni márciusi Eb-selejtezőn mutatkozott be az olasz felnőtt válogatottban. Ezenkívül még négy másik selejtezőn kapott lehetőséget, Örményországnak két gólt rúgott a 9-1-re megnyert novemberi meccsen.

(Borítókép: a hordágyon fekvő Nicolo Zaniolo a Roma-Juventus olasz bajnokin január 12-én. Fotós: Giampiero Sposito Ügynökség: Getty Images)