Kiállították a döntőn, mégis mindenki dicséri a Real Madrid tehetségét

A Real Madrid története során 11-edszer nyerte meg a labdarúgó Spanyol Szuperkupát, miután a vasárnapi döntőben tizenegyesekkel legyőzte a városi rivális Atlético Madridot. A 115. percben azonban úgy nézett ki, nem kerül sor tizenegyespárbajra: az Atlético csatára, Alvaro Morata kapott egy remek kiugratást, egyedül vihette rá labdát a Real kapujára.

A 21 éves uruguayi Federico Valverde utolsó emberként becsúszva buktatta Moratát, amiért ugyan kiállították, viszont nagy valószínűséggel megmentette csapatát a góltól, illetve a döntő elvesztésétől.

Érthető, hogy a közvélemény és a szurkolók a játékos mellett álltak ki tette után. A levonuló Valverdét még az ellenfél edzője, Diego Simeone is megpaskolta. Az AS-nek nyilatkozó argentin edző azt mondta, nem mérges a játékosra, Valverde nyerte meg csapatának a döntőt. Azt is elárulta, mit mondott a kiállított focistának.

Ez volt a meccs legfontosabb pillanata, valószínűleg gól lett volna a támadásból. Megmondtam neki, hogy azt tette, amit abban a pillanatban tennie kellett. Meglátjuk, hány meccsre tiltják el emiatt.

Valverdét a Real egyik legnagyobb tehetségének tartják. Nemrég 2025-ig tartó szerződést írt alá a klubbal, a megállapodásban brutális, 750 millió eurós kivásárlási ár szerepel. A Peñarolnál nevelkedő játékost az Arsenal, a Barcelona és a Chelsea is szerette volna leigazolni, de Valverde 2016-ban a Realt választotta. Egy évet a B csapatnál töltött, utána a Deportivóhoz került kölcsönbe, ott debütált a La Ligában 2017 szeptemberében, és első bajnoki gólját is a Depornál szerezte meg. A fiatal középpályás idén robbant be igazán Zidane-nál: eddig 15 bajnokin és négy Bajnokok Ligája meccsen játszott, ezeken két gólt és három gólpasszt szerzett.

(Borítókép: a kiállított Valverde elhagyja a pályát a spanyol Szuperkupa-döntőn január 12-én. Fotós: Waleed Ali Ügynökség: REUTERS)