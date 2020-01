Ki legyen a Barcelona edzője?

A Barcelona kikapott csütörtökön a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében, és ezzel komoly veszélybe került az edző, Ernesto Valverde állása. A csapat egy döntetlennel kezdte az évet a bajnokságban: idegenben játszott 2-2-t az utolsó helyen álló Espanyollal, majd pár nappal később az Atlético Madridtól szenvedett vereség megrendítette a tréner pozícióját.

A Barcelona gondjait két hónapja részletesen feltérképeztük, valójában semmi nem változott vagy oldódott meg azóta, így nem csoda, hogy a klubvezetés váltani akar. Az utolsó csepp az lehetett, hogy Valverde zsinórban harmadik egyenes kieséses meccsét bukta el.

A sor a Liverpooli 4-0-s Bajnokok Ligája-vereséggel indult még májusban.

Követte a Spanyol Kupa-döntő 2-1-es veresége a Valenciától.

Majd jött most az Atlético elleni 3-2.

A tendencia egyértelműnek tűnik. A csapat amellett, hogy a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is kisebb csapatok ellen hullajt pontokat, a nagyobb rangadóit sem tudja megnyerni. és mivel a Barca prioritása évek óta a BL, ez különösen aggasztó számukra.

A kiválasztott még időt kért

Eric Abidal és Oscar Grau igazgatók a hétvégén Katarba utaztak, és tárgyaltak Xavival, az első számú Valverde-utóddal. A klublegenda, aki májusban fejezte be a játékot az Al-Szaddnál, nyár óta a csapat edzője, ahol kétéves szerződést írt alá. Állítólag háromszor is találkoztak a felek, aztán végül Xavi nemet mondott. Álma, hogy a Barcát irányítsa, de szezon közben nem szívesen venné át a klubot, amelynek nyártól állna a rendelkezésére.

Xavi még várna

A Barca egy másik korábbi futballistáját, Ronald Koemant is megkérdezte, de a holland szövetségi kapitány azonnal nemet mondott. Van ugyan a holland szövetséggel kötött megállapodásában egy olyan záradék, hogy ha a Barcelona hívja, akkor mehet, de csak a nyári Európa-bajnokság után válthatna.

Ezek után a Tottenham Hotspurtől másfél hónapja elküldött Mauricio Pochettino lett a favorit, de az ő kinevezése is komplikált lenne. Az argentin szakembernek csapata ugyan nincs, de régebben edzette az Espanyolt, majd pár hónapja nyíltan beszélt arról, hogy tavaly hívta a Real Madrid. Az a poszt lenne karrierje csúcsa, csak lojális maradt a Tottenhamhez, ezért mondott nemet az ajánlatra. Hozzáfűzte még, hogy

a Barcelonát soha nem irányítaná az espanyolos-madridos kötődése miatt.

Ráadásul ha Pochettinót szerződtetik, akkor biztosan évekre bukják Xavit. Az argentin edző ugyanis akkora kaliber, hogy fél évre biztosan nem írna alá, legalább két és fél éves szerződést kellene neki adni.

Ronald Koeman és Mauricio Pochettino

Vagyis nagyon úgy fest a helyzet, hogy a Barcelona fél évre keres edzőt, így csak a kisebb nevek között válogathat.

Beugró, hatalmas teherrel a vállán

Erre az eshetőségre elsőként Garcia Pimienta, a Barcelona B csapatának edzője merült fel, aki nyárig beugorhatna az első csapathoz. A 45 éves Pimienta futballistaként Barca-nevelés volt, de nagy karriert nem futott be. 2006 óta dolgozik a korosztályos csapatoknál edzőként, 2018 áprilisa óta irányítja a B csapatot. A mérlege nem túl rózsás, valamivel több mint 60 meccsen csak 37 százalékos a győzelmi mutatója, miután 18-szor kikaptak. Felnőtt csapattal még nem dolgozott, vagyis enyhén szólva sem garancia, és nem szabad elfelejteni, hogy

a beugrónak mekkora teher lesz a vállán: a Barcelona hiába kínlódik, még így is vezeti a bajnokságot.

Ha Valverdét leváltják, de az utód nem nyeri meg a bajnokságot - ami Valverdével tavaly és azelőtt is simán összejött -, az borzasztóan ciki lehet, főleg az elnöknek, Josep Bartomeunak, és nem túlzás azt feltételezni, hogy ebbe bele is bukhatna.

Ezért olyan ember kellene beugrónak, aki garancia a bajnoki sikerre, de ilyet találni lehetetlen. A sajtó bedobta Quique Setien nevét, aki tavaly két év után jött el a Betistől. Komoly eredményei nincsenek, Spanyolországon kívül nem is ismerik. Felmerült Gabriel Milito volt Barcelona-védő is, ő most az Estudiantest edzi hazájában, Argentínában, a 13. helyen állnak a 24 csapatos ligában, 50 százalékos mutatóval.

Erősebb név a szintén argentin Marcelo Gallardo, aki 2014 óta a River Plate-et vezeti, és a klub legsikeresebb edzője lett ez idő alatt. Decemberben az utolsó percben veszítették el a Libertadores Kupa-döntőt, a bajnokságban ötödikek, de csak 3 ponttal vannak lemaradva az elsőtől. Gallardo neve december elején forgott komolyabban a Barcával kapcsolatban Valverde akkori megingásakor, most az újságok csak sokadik esélyesként említik.

Az elnök mindenhogy nagyot kockáztat

Sok minden eldőlhet hétfő este az utódlással kapcsolatban. Bartomeu akkorra minden bizonnyal már beszélt Valverdével, majd este tárgyal Abidalékkal és a klub vezetőségével arról, hogy milyen lehetőségek vannak, ha menesztik Valverdét?

Bartomeu és Valverde ma már nem mosolyog ennyire

A fentieket látva nem állnak túl jól a dolgok, ha a váltás mellett döntenek. Ha marad Valverde, de a csapat a szezon végén nem nyer semmit, akkor jogos a kritika, hogy miért nem rúgták ki januárban. Ha megteszik, de a csapat a beugró edzővel sem nyer, megint csak joggal jöhetnek, akik azt mondják, Valverdével legalább az előző két bajnokság meglett, így még az sem. Bartomeu helyzete tehát irtó nehéz, és csak jónak látszó döntést hoznia is szinte lehetetlen, mert minden lépés rizikós