Álomkezdés, csereként is mesterhármassal nyitott Haaland a Dortmundban

Bár csak a cserepadon kezdett, így is mesterhármassal zárt a télen a Red Bull Salzburgtól a Dortmundhoz igazolt csodacsatár, a szezonban már a salzburgi góljait is számolva 30 találatnál járó Erling Braut Haaland.

A 19 éves tehetség 1-3-as hátránynál állt be az Augsburg ellen, az érkezése pedig azonnal mindent elsöprő lendületet hozott, hiszen három perccel azután, hogy pályára küldték az 56. percben, már be is talált, 2-3-ra szépítve. A Dortmund harmadik (videóbírózás után visszavont miatt les után megadott) góljánál csak kísérte a ziccerben a kapu elé érkező Jadon Sanchót, de utána ő is rákapcsolt, és a befejezésig még két gólt lőve oroszlánrészt vállalt a Dortmund hatalmas fordításából.

Pedig za elején az Augsburg reménykedhetett, a 34. percben Florian Niederlechner góljával szereztek vezetést, a szünet után Marco Richeter pedig 19 másodperc elteltével betalált, a Bundesliga történetének 4. leggyorsabb szünet utáni gólját szerezve. Niederlechner még egyszer betalált, Julian Brandt góljára válaszolt, hogy fenntartsa csapata kétgólos előnyét, ami aztán Haaland beállása után gyorsan a semmibe veszett.

Haaland előtt csak hat játékos kezdett mesterhármassal első Bundesliga-meccsén, 2013-ban Pierre-Emerick Aubameyang szintén a Dortmundban nyitott triplával, 2008-ban Martin Fenin a Frankfurtban, 2001-ben Adhemar a Stuttgartban, 1993-ban Olaf Marschall a Dynamo Dresdenben, 1973-ban Hermann Ohlicher a Stuttgartban, és Engelbert Kraus 1963-bam az 1860 Münchenben.

Eredmények, Bundesliga

Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 1–2 (0–1)

Fortuna Düsseldorf –Werder Bremen 0 –1 (0 –0)

Mainz 05 –Freiburg 1 –2 (0 –2)

Augsburg –Borussia Dortmund 3 –5 (1 –0)



Köln –Wolfsburg 3 –1 (2 –0)

18.30 RB Leipzig –Union Berlin

(Borítókép: Erlign Braut Haaland az Augsburg elleni második gólját ünnepli. Fotó: TF-Images / Getty Images Hungary)