A Real egykori védője küldött bérgyilkost a korábbi Juventus-csatárra

Letartóztatták a Real Madrid korábbi védőjátékosát, a spanyol bundabotrányban is érintett Raúl Bravót, ám nem közvetlenül a bundaügyek miatt, hanem azért, mert a gyanú szerint (tíz társával együtt többek között) ő küldött bérgyilkost a január elején meglőtt Darko Kovačevićre. A most 46 éves szerb játékos több európai élcsapatból is ismerős lehet, tagja volt az 1997-98-as szezonban meglepetésre spanyol bajnoki bronzérmet szerző Real Sociedadnak, a következő idényben az UEFA-kupa gólkirálya volt a spanyolokkal, 1999-ben Intertotó-kupát nyert a Juventusszal, majd a Real Sociedadhoz (a Lazio rövid érintésével) visszatérve 2003-ban bajnoki ezüstérmet is nyert. 2009-ben az Olympiakoszból vonult vissza, ahol két bajnoki címet és két kupagyőzelmet szerzett, január elején viszont egy lövöldözés miatt került a hírekbe.

„Egy embert láttam kiszállni az autójából, majd megindult felém. Ösztönösen elvetődtem, ő pedig lőni kezdett. Aztán elfutott, beugrott a kocsiba, és elmenekült” – beszélt a január 7-i esetről a 46 éves Kovačević, miközben egy athéni kórházban ápolták.

Bravo és Kovačević között könnyű összekötő szálat találni, egyrészt az Olympiakosznál csapattársak voltak, de nem emiatt próbálhatták megölni, hanem azért, mert állítólag információkkal szolgált a hatóságoknak arról a fogadási ügyről, amit Bravo vezetett. Erről ír az olasz Gazzetta dello Sport egy szerb újságcikk alapján, az segíthetett a rendőrségnek is összekötni a szálakat.

A most 38 éves, már visszavonult Raúl Bravo a Real Madrid saját nevelésű játékosa, 2007-ig játszott náluk, majd az Olympiakosz játékosa lett, ahonnan már csak lefelé vezetett az útja, egyre kisebb csapatokhoz. A bundaügyeket a 2016-17 és a 2017-18-as szezon alatt, már visszavonult játékostént intézte a gyanú szerint.