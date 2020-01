Látványos góllal hozták össze az új edzőnek a győzelmet Messiék

Az apja is ellenezte, hogy futballista legyen Setiénből, aki Cruyffot követi majd a Barcával.

Győzelemmel mutatkozott be a Barcelona élén Quique Setién, akit a héten neveztek ki edzőnek a klubnál. A csapata a spanyol futballbajnokság 20. fordulójában 1-0-ra verte a Granadát, és így jobb gólkülönbségének köszönhetően vezet is a ligában.

Setién azt ígérte, hogy Johan Cruyff hagyományait követve látványos, a labdatartáson alapuló játékot követel majd meg csapatától. A Barcelonánál sokat is volt a labda, de a Granadát nem tudta könnyen lefutballozni. Már a meccs elején voltak helyzetei a hazai csapatnak, például a Luis Suárez posztján játszatott Ansu Fati is többször kísérletezett, és Lionel Messi is veszélyeztetett szabadrúgásból, de nem voltak elég pontosak.

A Granada csak párszor vezetett akciót, Yan Eteki kapusfás lövése volt talán a legnagyobb helyzete, viszont elég jól levédekezte a Barcát. Fordulópontot Germán Sánchez kiállítása hozott, a 70. perctől a tízemberes Granada ellen már jobban éltek Messiék.

A 76. percben egy látványos húzásokból álló akció végén a Barcelona meg is szerezte a győztes gólt. A támadás a labdát szerző, a szezonban először lehetőséget kapó Rigqui Puigtól indult. Messi gyorsította fel a labdát, majd Griezmann passza és Vidal sarkazása után ő is gurított kapuba az összezavarodott védelem mellett. Ez lett a meccs egyetlen gólja.

A bajnokság élén a Barcelona áll 43 ponttal, de ennyi van a második Real Madridnak is, ami csak rosszabb gólkülönbségével második. A harmadik Atlético Madrid már nyolc pontra van leszakadva mögöttük.

stat

La Liga, 20. forduló:



Athletic Bilbao-Celta Vigo 1-1 (0-0)

Villarreal-Espanyol 1-2 (0-1)



Real Betis-Real Sociedad 3-0 (2-0)



Real Mallorca-Valencia 4-1 (3-0)



Barcelona-Granada 1-0 (0-)



szombaton játszották:



Eibar-Atlético Madrid 2-0 (1-0)

Osasuna-Valladolid 0-0



Real Madrid-Sevilla 2-1 (0-0)



Levante-Alavés 0-1 (0-0)



pénteken játszották:



Leganés-Getafe 0-3 (0-3)

tabella