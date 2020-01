A Bayern egy fél óra alatt kiütötte a Herthát

A Bayern München nehezen indult be, de utána simán legyőzte a Hertha BSC-t a német futballbajnokság 18. fordulójában. A vége 4-0 lett a vendégcsapatnak, ami őrzi második helyét a Bundesligában.

A Bayern első gólját Thomas Müller szerezte a 60. percben, de az utolsó húsz percben rogyott meg igazán a Hertha. A 73. percben Lewandowski lőtt be egy 11-est (előtte volt egy kapustámadás miatt nem megadott gólja is), majd három perccel később Thiago Alcantara talált be. A végén pedig Ivan Perisic állította be a végeredményt.

A Bayern a bajnokságban a második helyen áll, négypontos a hátránya a 40 pontos RB Leipziggal szemben. A harmadik a 35 pontos Dortmund. A Hertha a 14. helyen áll, menekül a kieső zóna elől.

stat

Bundesliga, 18. forduló:



Hertha BSC-Bayern München 0-4 (0-0)

SC Paderborn-Bayer Leverkusen 1-4 (0-3)



szombaton játszották:



RB Leipzig-Union Berlin 3-1 (0-1)

FC Augsburg-Borussia Dortmund 3-5 (1-0)



Fortuna Düsseldorf-Werder Bremen 0-1 (0-0)



1899 Hoffenheim-Eintracht Frankfurt 1-2 (0-1)



1. FC Köln-VfL Wolfsburg 3-1 (2-0)



FSV Mainz 05-SC Freiburg 1-2 (0-2)



pénteken játszották: