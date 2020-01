Petry: Bárki lehet a Hertha kapusedzője, csak én nem

A Hertha BSC kapusedzőjét, Petry Zsoltot az új vezetőedző, Jürgen Klinsmann november végén küldte el az első csapattól. Petrynek élő szerződése volt, de munka nélkül maradt, végül január elején az U17-es csapathoz küldték. Minderről a Nemzeti Sportnak beszélt az egykori válogatott kapus.

December végéig Andreas Köpke volt a nagycsapat kapusedzője, de ő a válogatott miatt nem tudta folytatni a munkát. Ezek után felmerült, hogy Petry visszatérhet, de az egykori világbajnok nem hívta vissza a magyart. „Vélhetően azért, mert személyes problémája van velem, ezért inkább egy neki ismeretlen kapusedzőt választhatott. Számomra olyan kicsengése volt a döntésének, hogy bárki lehet az első csapat kapusedzője, csak én nem” – mondta Petry.

Az ügyben Klinsmann személyes sértettsége is benne lehet, mert a fiát elküldték a Herthától. Petry megjegyezte, korábban Jürgen Klinsmann is nyilvánosan dicsérte, hogy a kapusposzton játszó Jonathan mennyit fejlődött szakmailag és emberileg az ő irányítása alatt.

A kapusedző felidézte, hogy Jonathan Klinsmann-nak megígérték, hogy öt-hat U23-as meccsen védhet, hogy megfigyelők is láthassák éles meccsen. Jürgen Klinsmann az egyik meccs előtt SMS-t írt, hogy most legyen kezdő a fia, de arra akkor már nem volt lehetőség. Ezen rágott be a korábbi világbajnok.

Petry és Dárdai Pál azt is furcsállotta, hogy Klinsmann azt is kérte, tegyék be egy Bundesliga-meccsre a fiát. Nem is reagáltak erre, csak mosolyogtak a kérésen, hiszen Jonathan még a padra sem nagyon fért oda.

Petry ugyanakkor azt nem hiszi, hogy Dárdai Pál fiát, Palkót is miatta küldték volna el az első csapattól.

A kapusedző január elején megegyezett Michael Preetz sportigazgatóval, hogy az idény végéig az U17-es csapat kapusainak tart edzést.

