Foggal-körömmel ragaszkodik pályájához a Real Madrid ellenfele

Raúl Bravót le is tartóztatták a Darko Kovačević elleni akció kiterveléséért.

A 17 éves Reiniert a Manchester City, a Liverpool, a Barcelona és a PSG is vitte volna.

A Real Madrid szerdán az Unionistas de Salamanca ellen játszik a spanyol Király-kupában, egy olyan futballpályán, amit a madridi csapat rossz állapota miatt el akart kerülni. A helyzeten pedig még a hirtelen lehullott hó is rontott.

A Real most kapcsolódik be a kupaküzdelmekbe, és 21 év után először játszik Salamancában, szerdán a harmadosztályú Unionistas lesz az ellenfele. A klub furcsa modellt valósított meg, szurkolók a tulajdonosai. Tavaly 2653 drukker kapta meg a jogot, hogy aktívan beleszóljanak a klub életébe. A bázisdemokrácia nem teljes körű, a tényleges irányítás egy 10 fős választott testületé, de mindannyian önkéntesek, pénzt nem kapnak a munkájukért.

Az Unionistasank csak 4000 fős stadionja van, és nem túl jó pályája. A Real Madrid fel is ajánlotta, hogy játsszák inkább a Király-kupa meccset a Santiago Bernabeuban úgy, hogy még a meccs bevétele is a salamancai klubnak megy, de az Unionistas nemet mondott. Felmerült az is, hogy a város másik stadionjába, a Helmanticóba, vagy a szomszédos Zamorába vigyék a kupameccset, de ragaszkodtak saját pályájukhoz. Annyit megtettek, hogy a helyi önkormányzattól mobil lelátókat és plusz világítást kértek pénteken. A kérésüket elutasították azzal az indoklással, hogy nincs elég idő elvégezni azt a munkát, amivel tízezresre lehetne bővíteni a lelátót.

❄️ | Es posible que mañana juguemos en una alfombra... blanca.



Así han amanecido Las Pistas tras la nevada nocturna de la pasada noche. #UnionistasRealMadrid#CopaDelRey#FútbolPopular pic.twitter.com/DAWIYU4ydb — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) 2020. január 21.

A pálya eleve nem volt túl jó, de most a hirtelen lehullott hó is gondot okoz. Az önkormányzat már nekiállt a takarításnak, de így is fagyos és csúszós maradhat a gyep. Az előző fordulóban hasonló körülmények között tudta kiejteni az UD Salamanca a kétszeres kupagyőztes Deportivót.

(via As.com)