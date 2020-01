Eljön Amerikából Németh Krisztián

Nem marad az Egyesült Államokban Németh Krisztián, a válogatott futballista Magyarországhoz közelebb szeretné folytatni pályafutását.

A 31 éves csatár az M4 Sport Átigazolás című műsorában szerda este azt mondta, részben a honvágy, részben a válogatottbeli szereplés miatt szeretne Európában, vagy legalábbis a kontinenshez közelebb futballozni. A válogatottal kapcsolatban közölte: amennyiben Marco Rossi szövetségi kapitány behívja a keretbe, szívesen segíti a válogatottat pályán kívül és azon belül is, eddig is hazajött, akkor is, ha aztán nem játszhatott.

"Kész vagyok bármilyen megmérettetésre" - emelte ki, és megjegyezte, hogy fizikálisan és mentálisan is az egyik legjobb időszakát éli pályafutása során. Október óta nem játszott ugyan meccset - a Sporting Kansasnál múlt év végén lejárt a szerződése -, de fitten tartja magát.

Németh 2007 óta futballozik külföldön, előretekintve elárulta, foglalkozik a hazatérés gondolatával - nagyon jókat hallott az NB I.-ről -, de előtte két évig még szeretne külföldön játszani. Két klubbal már majdnem megállapodott, de különböző okok miatt nem írt alá.