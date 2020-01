2 meccs, 5 gól, 12 percenként lövi a gólokat Haaland a Dortmundban

Mesterhármassal kezdte Bundesliga-pályafutását a januárban a Red Bull Salzubrgtól a Borussia Dortmundhoz igazolt Erling Haaland, aki pénteken a Köln ellen (még mindig csak csereként pályára lépve) duplázással folytatta az 5-1-re megnyert meccsen.

Ezzel Bundesliga-rekordot döntött, soha senki nem állt még korábban két meccs után 5 góllal a német első osztályban, de ami ennél is döbbenetesebb, az az, hogy az 57 játékperc alatt szerzett 5 gólját nézve jelenleg 7,9 gólos átlagot hoz 90 percre számítva.

Ezt persze nehéz lesz fenntartania hosszú távon, de az mindenesetre beszédes, hogy két meccs után máris (megosztott) 24. a góllövőlistán a norvég tehetség, és már negyedannyi gólnál jár, mint a góllövőlistát vezető Robert Lewandowski, Timo Werner páros, akik 20-20 góllal állnak.

Haaland most pénteken kedvezőbb körülmények között állt be, mint az Augsburg elleni bemutatkozásán, amikor 3-1-es hátránynál küldték pályára. Beállásakor már ők vezettek 3-1-re, a végeredményt pedig a tíz perc alatt szerzett két góljával állította be, mindkettő elég pazarra sikerült (a videóban a meccs mind a hat gólját láthatják).

A Dortmund egyébként úgy szerzett vezetést az első percben, 52 másodperc után Raphaël Guerreiro góljával, hogy a találat előtt egyetlen Köln-játékos sem ért még labdába.

A Haalanddal két meccset nyerő Dortmund pénteken ideiglenesen a harmadik helyre ugrott fel a Bundesligában.

Borítókép: Erling Haaland a Dortmund-Köln mérkőzésen. Fotó: Ina Fassbender / AFP