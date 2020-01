Nem zavarta a mocsár az MU-t: egy félidő alatt 5 gólt vágott

A Manchester United a harmadosztályú Tranmere Rovers otthonában játszott vasárnap délután az FA kupában, és bár a körülmények nem voltak a legjobbak, mert a pálya inkább hasonlított egy legelőre, mint egy futballpályára, de ez nem különösebben zavarta a Unitedet.

Ugyanis az első húsz percben eldöntötték a továbbjutást. A 10. percben Harry Maguire indította be a gólgyártást, a 13. percben Diogo Dalot is betalált, majd a 16. percben Jesse Lingard is eredményes volt, azaz hat perc alatt három góllal sorozta meg ellenfelét az MU. A sorozatból talán Maguire találata volt a legszebb, a tizenhatoson kívülről vágta be a léc alá.

Az első félidő végét is megnyomta az élvonalbeli csapat: néhány percen belül Phil Jones és Anthony Martial is gólt szerzett, utóbbi elegánsan csavart a hosszú felsőbe.

Az első félidőben szerzett 5-0-s előny után a másodikban már visszavettek a tempóból a vendégek, és csak egy gól született, azaz 6-0-ra nyerték meg a kupameccset.

A Manchester City is simán vette az akadályt a kupában: a másodosztályú Fulhamet verte 4-0-ra, és jutott tovább a nyolcaddöntőbe.