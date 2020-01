Dzsudzsákot nem topcsapatok keresik, nem topligákból

Ügynöke szerint Dzsudzsák Balázs maradni szeretne az al-Ittihad Kalbánál.

Vörösbaranyi József az M4 Sport Átigazolás című műsorában elmondta, Dzsudzsák lejáró szerződésének egyéves meghosszabbításáról tárgyalnak az Egyesült Arab Emirátusok élvonalában 11. helyen álló klubbal. Elárulta, európai lehetősége jelenleg nincs a játékosnak, ám voltak megkeresései: "nem topcsapatok, nem topligákból". Hozzátette, lehetséges a váltás, ám mivel Dzsudzsákot megbecsülik, és jól érzi magát a klubnál, így a hosszabbítás az elsődleges cél.

Az NB I.-ben címvédő és jelenleg is vezető Ferencvárosban posztrivális érkezett Varga Roland mellé, ám mint Vörösbaranyi fogalmazott, Varga a zöld-fehér csapat "megbecsült tagja, ragaszkodnak hozzá, és számítanak rá". Ő is Vörösbaranyi kliense, aki úgy gondolja, az FTC "nagycsapat, komoly játékosokkal, így küzdeni kell a helyéért, ahogy Varga Roland is meg fogja ezt tenni".

A MOL Fehérvár FC-nél meghatározó játékos Pátkai Máté - aki ügynöke szerint a válogatottban is jó teljesítményt nyújt - lejáró szerződését várhatóan meghosszabbítja a székesfehérvári klub. (MTI)