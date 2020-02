Haaland nem bír leállni, 135 perc alatt már 7 gólnál jár

A Köln ellen is csak csere volt, így is duplázott, 5-1-re nyertek.

Tovább folytatta elképesztő menetelését a Borussia Dortmundnál a norvég Erling Haaland: a norvég tehetség először volt kezdő új csapatánál, a bizalmat pedig egy újabb duplával hálálta meg az Union Berlin elleni, 5-0–val végződő meccsen.

A Dortmund a 13. percben szerzett vezetést Jadon Sancho góljával, öt perccel később pedig jött Haaland, aki egy középre érkező labdára érkezett tökéletesen, megduplázva ezzel az előnyt. A második félidőben aztán előbb Marco Reus talált be büntetőből, majd Axel Witsel lőtt gólt, a 77. percben pedig megint jött Haaland, aki Julian Brandt sarkazós passza után némi szerencsével lőtte be az ötödiket.

Lucien Favre rögtön le is cserélte a norvég tehetséget a második gól után, aki így jelenleg 135 játékperc alatt már 7 találatnál jár, a Dortmund pedig ezzel a győzelemmel átmenetileg feljött a harmadik helyre a tabellán. Haaland az RB Leipzig által leigazolt Dani Olmo mellett az egyik katalizátora volt a Bundesliga történelmi szintű téli költekezésének, de az megint kiderült, hogy nem csinált rossz vásárt vele a csapata.

meccs

A Bayern München a Mainz otthonában győzött 3-1–re, méghozzá úgy, hogy a bajorok az első 26 perc alatt rámolták be mindhárom góljukat. A rémálomba illő kezdés után a Mainz még a 45. percben egyenlített Jeremiah St. Juste találatával, de a második félidőben nem lőttek újabb gólt, így simán kaptak ki. A meccsen a magyar válogatott Szalai Ádám is pályára lépett a Mainznál, a 74. percben cserélte be őt az edzője.

Szalai korábbi csapata, a Hoffenheim a Bayer Leverkusent verte 2-1–re, az Augsburg a Werder Brement múlta felül ugyanilyen arányban, a Düsseldorf pedig 1-1–es döntetlent játszott a Frankfurttal.

tabella

Borítókép: Erling Haaland a Dortmund-Union Berlin meccsen. Fotó: Jörg Schüler/Getty Images