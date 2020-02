NB I.: megszenvedett a Fradi a három pontért Kisvárdán

Sokáig úgy tűnt, hogy döntetlen lesz a vége, de végül 2-1–re győzött az éllovas Ferencváros a Kisvárda otthonában az NB I. 18. fordulójának szombati játéknapján, így továbbra is magabiztosan őrzi az előnyét a tabellán.

A Fradi erősen kezdte a meccset, komoly fölénybe is kerültek, ez pedig a nyomást pedig a 29. percben Boli váltotta gólra. A vendégek a vezető gól megszerzése után érezhetően visszavettek a tempóból, a Kisvárda pedig Dibusz megingását kihasználva tíz perccel később egyenlíteni is tudott Obradovic találatával. A második félidőben aztán kicsit kiegyenlítettebbé vált a játék, de hiába voltak helyzetei a hazaiaknak, igazán nagy helyzetbe a Fradi került, Zubkov azonban ezt nem tudta kihasználni.

A Kisvárda az idő múlásával egyre bátrabban kezdett játszani, kíméletlenül őrizték a döntetlent, a hajrában azonban így is a Fradi örülhetett: a csereként beállt Varga Rolandot a hazaik görög légiósa, Berios buktatta a tizenhatoson belül, és hiába tiltakoztak a Kisvárda játékosai, a bíró befújta a tizenegyest, amit Isael értékesített is.

A címvédő így nehezen ugyan, de három ponttal távozott Kisvárdáról, és már 15 meccs óta veretlen a bajnokságban.

meccs

A többi meccsen a DVTK hatalmas ködben verte 2-0–ra a Kaposvárt, a Mezőkövesd pedig a Honvédot verte, így jelenleg a második helyen állnak a bajnokságban. A kiesés elől menekülő Paks a tabellán közvetlen rivális Zalaegerszeget verte 2-0–ra, egyebek mellett Böde szép szólógóljával, így átmenetileg fellélegezhet.

A Felcsútnak is minden esélye megvolt a győzelemre: több helyzetük is volt, sőt, a végén emberelőnybe is kerültek, de nem tudtak előnyt kovácsolni ebből, és 0-0–s döntetlent játszottak a Debrecennel. A második félidő elején egy tizenegyes-gyanús helyzet is volt a Felcsút javára, de hiába esett el Slagveer, a játékvezető nem fújt semmit.

A játéknap utolsó meccsén a Fehérvár 1-0–ra nyert az Újpest vendégeként. A találkozó egyetlen gólját a csereként beállt Petrjak lőtte a hajrában, aki a szintén csereként beállt Hodzic passza után került helyzetbe.

OTP Bank Liga, 18. forduló

Kisvárda Master Good-Ferencváros 1-2 (1-1)

Kisvárda, 3308 néző, v: Erdős

gólszerzők: Obradovic (39.), illetve Boli (28.), Isael (85., tizenegyesből)

sárga lap: Hej (26.), Melnyik (68.), Lucas (78.), illetve Lovrencsics (85.)

Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 0-0

Felcsút, 1018 néző, v.: Berke

sárga lap: Slagveer (33.), Knezevic (35.), Szolnoki (81.), Mebrahtu (95.), illetve Bényei (17., 89.), Kinyik (28.)

piros lap: Bényei (89.)

Diósgyőri VTK-Kaposvári Rákóczi FC 2-0 (2-0)

Miskolc, 3702 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Brkovic (20.), Fodor (22., öngól)

sárga lap: Kiss T. (64.), illetve Fodor (8.), Jakimiv (32.), Ádám (46.)

Paksi FC-ZTE FC 2-0 (1-0)

Paks, 1119 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Kelemen (25.), Böde (78.)

sárga lap: Gévay (30.), Balogh B. (37.), Lenzsér (45+2.), Poór (55.), Rácz (93.), illetve Radó (45+2.), Bobál G. (93.)

Budapest Honvéd FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (1-1)