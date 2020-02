City-rekordot beállítva menetel tovább a veretlen szezon felé a Liverpool

Simán, 4-0–ra verte hazai pályán a listavezető Liverpool szombaton a Southamptont az angol bajnokságban, ezzel újabb lépést téve a veretlen idény felé. Jürgen Klopp csapata 41 meccs óta veretlen, a mostani győzelemmel pedig sorozatban a huszadik bajnokiját nyerte saját közönsége előtt, ezzel beállítva a Manchester City 2011 és 2012 márciusa között felállított rekordját.

A meccs nem kezdődött túl jól a Liverpool számára, eleinte inkább a vendégeknek voltak helyzeteik, de gólra nem tudták váltani őket. A 11. percben egy hazaadás miatt is reklamálhattak a bírónak, Alisson ugyanis megfogta az alapvonal mellett szorongatott Andre Robertson felé gurított labdáját, a játékvezető azonban érdekes módon nem minősítette hazaadásnak a dolgot.

Az első félidőben aztán mindkét oldalon akadtak helyzetek, de egyértelműen nem érződött a liverpooli fölény, így bizakodva mehettek az öltözőbe a vendégek. A második játékrészben aztán jócskán feljavult a listavezető, a Oxlade-Chamberlain a 47. percben megszerezte a vezetést, aztán bő tíz perc múlva Jordan Henderson duplázta meg az előnyt.

Nem sokkal később Szalah növelte tovább az előnyt, aztán a hajrában ő állította be a 4-0–s végeredményt is egy szerencsésen megpattanó labdának köszönhetően. A Liverpool ezzel továbbra is magabiztosan őrzi az előnyét, és csodaszámba menne, ha nem lenne bajnok az idei szezonban.

meccs

A másik liverpooli csapat, az Everton ennél jóval nagyobb izgalmak árán tudott győzni: a Watford a 42. percben még 2-0–ra vezetett ellenük, végül azonban emberhátrányban is sikerült 3-2–re nyerniük. A meccs hőse egyértelműen a hátvéd Yerri Mina volt, aki az első félidő hosszabbításában három perc alatt tüntette el csapata hátrányát két szöglet után.

A 71. percben aztán megint felcsillant a remény a Watford előtt. Az evertoni Fabian Delph megkapta második sárgáját, így emberelőnyben mehettek neki a hajrának, végül azonban az Everton örülhetett, Theo Walcott a 90. percben belőtte a győztes gólt.

A többi meccsen a Bournemouth 2-1–re nyert az Aston Villa ellen, a Sheffield United pedig 1-0–ra győzte le a Crystal Palace-t, miután Vicente Guaita kapus egy szöglet után szó szerint a saját kapujába ugrott a labdával, amit még a fűre is sikerült lepattintania.

A Newcastle és a Norwich 0-0–s döntetlent játszott egymással, a Leicester és a Chelsea pedig egy 2-2–vel ajándékozta meg a Manchester Unitedet és a Manchester Cityt.

tabella