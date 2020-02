Cristiano Ronaldót felpiszkálhatta valami

Cristiano Ronaldo magához képest átlagosan kezdte a szezont a Juventusban: az első hat meccsén három gólt szerzett, majd hasonló október következett, öt meccsen háromszor volt eredményes. A novembere viszont már nem sikerült ilyen jól, ugyanis négy meccsen nem talált be.

Sőt, olyasmi történt vele, ami még madridi éveiben is csak ritkán: éles meccsen lecserélték. A Juventus edzője, Maurizio Sarri a Lokomotív Moszkva elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen szűk tíz perccel a vége előtt cserélte le, majd pár nappal később a Milan elleni hazai rangadón már az 55. percben lehozta a szupersztárt.

A csatár láthatóan nehezen viselte a cserét, de a bátor lépés bejött Sarrinak, mert a Juve mindkét meccset megnyerte a hajrában. Az edző mindkétszer Paulo Dybalát küldte pályára, és az argentin a Milan ellen győztes gólt szerzett. Később az edző szavaiból annyi derült ki, hogy Ronaldo nem volt teljesen rendben, vagyis fizikálisan nem volt a topon, kisebb térdsérüléssel játszott.

A futballsztár december elsején, a Sassuolo elleni, hazai 2-2-es bajnokin talált ismét be, egyet lőtt, így a szezon első bő három hónapját hét góllal zárta a Juventusban. Közben több gólt szerzett az ősz folyamán a portugál válogatottban az Eb-selejtezőkön, mint klubcsapatában: ott hat meccsen tizenegy gólt ért el. Azért tegyük hozzá gyorsan, hogy kik ellen: egyet lőtt a szerbeknek, két meccsen hetet a litvánoknak, kettőt Luxemburgnak és egyet Ukrajnának.

Nem várt helyről kapott motivációt

December első napján már kiszivárgott a hír, hogy Lionel Messi újra aranylabdás lesz, majd másnap át is vehette karrierje hatodik trófeáját, és ezzel újra ellépett az ötszörös győztes Ronaldótól, aki nem kommentálta nagy ellenfele sikerét. Azóta eltelt szűk két hónapban mintha kicserélték volna Cristiano Ronaldót:

tíz bajnoki mérkőzésen 13-szor talált be,

az összes csapatnak lőtt gólt, amellyel azóta találkoztak. Zsinórban nyolc meccsen talált be a Serie A-ban, ilyen sorozata a Juventusban legutóbb David Trezeguet-nek volt, 2005-ben.

Ebben a gólokban gazdag időszakban Ronaldo kétszer duplázott, egyszer mesterhármast vágott a Cagliarinak, és megszerezte élete legnagyobb fejesgólját. Karácsony előtt a Sampdoriának fejelte lehetetlen magasságba emelkedve a győztes gólt. Bár Ronaldo nagy formája óta a Juve három meccset elbukott, de így is sikerült három pont előnyt szereznie a csapatnak a Serie A élén az Inter előtt, míg az Olasz Kupában bejutott az elődöntőbe.

Kell az a hatodik

Benne van a pakliban, hogy Ronaldo amiatt is futballozik ekkora formában, hogy idén ismét behozza Messit, és a következő Aranylabda megint az övé legyen.

Erre utal a Goal.com is, amely arról írt, hogy Sarri pár hete megjegyezte: frusztráló, hogy Ronaldónak kevesebb Aranylabdája van, miközben az oldal szerint épphogy meg kellett volna köszönnie, hogy sztárját feltüzelték a nagy rivális elismerésével. Messi is elmondta a decemberi díjátadó után, hogy amikor 2017-ben Ronaldo befogta őt öt címmel, az kissé fájt neki, lehet, hogy Ronaldóban is hasonló érzelem dolgozik most.

Mitől indult be újra Ronaldo? 243 Zavarja, hogy Messinek több Aranylabdája van

175 Mindig ilyen, csak volt pár rossz napja

100 Újra 100 százalékos fizikailag

Ha Cristiano Ronaldo célba vette hatodik Aranylabdáját, annak a legnagyobb nyertese a Juventus lehet. A klub zsinórban nyolcadik olasz bajnoki címét ünnepelte tavaly, és az új edzővel, Sarrival is vezetik a bajnokságot, igaz, nem olyan nagy előnnyel, mint az utóbbi években általában szokták, mivel az Inter is ütőképes csapatot rakott össze.

A Juventusnak az igazi nagy dobás a Bajnokok Ligája-győzelem lenne az idén, ugyanis hiába játszottak döntőt 2015-ben és 2017-ben is, azokat elvesztették, ahogy a 2003-as és az 1998-as finálét is. 1996 óta nem nyerték meg a legfontosabb nemzetközi kupát. Ronaldo szempontjából ez azért is lehet fontos, mert

aki BL-t nyer, és közben egyénileg is nagyot teljesít, az fél kézzel már fogja az Aranylabdát.

Ősszel csak két gól jött neki össze a BL-csoportmeccseken, de a kieséses szakasz, amiben ő hagyományosan erős, még csak február közepén kezdődik.

A kor nála tényleg csak egy szám

Ronaldo újabb szárnyalása azért is különösen nagy szó, mert február 5-én már 35 éves lesz. Ennyi idősen a csatárposztra inkább már csak a kispadról szállnak be az emberek, vagy már visszavonultak, vagy azt tervezgetik, esetleg levezetnek Amerikában, Kínában, Katarban. De nem Cristiano Ronaldo, aki

26 meccsen 20 gólnál jár a szezonban;

így zsinórban 14-edszer érte el a 20 gólos határt egy évadon belül. (A 2006/07-es idény óta lő legalább ennyit folyamatosan.)

A Juventus edzőjének múlt héten egy újságíró felvetette, talán neki köszönhető játékosa szuper formája, mivel rá szabja a csapat taktikáját, igyekszik mindent úgy összerakni, hogy Ronaldo a legjobban érezze magát. Sarri amellett, hogy elismerte, tényleg Ronaldóra épít, szokásos stílusában igyekezett hangsúlyozni, sztárja leginkább magának, de biztosan nem neki köszönheti a góljait:

Ne engem dicsérjenek Ronaldo formájáért. Csak az anyukáját dicsérjék, hogy egy ilyen gyereket hozott a világra!

(Borítókép: Ronaldo a Napoli–Juventus mérkőzésen Nápolyban 2020. január 26-án Fotó: Alberto Lingria / Reuters)