Későn jött a feltámadás, kiesett a Real Madrid a Spanyol Kupából

A Real Madrid kiélezett meccset játszva kiesett a spanyol Király-kupából, mert a papírformát felborítva a Real Sociedad 4-3-ra győzött.

Már a meccs elején is a vendégcsapat játszott támadóbb szellemeben, de az első gólt kis szerencsével szerezte meg a Sociedad. A 22. percben Isak bombázott rá távolról a kapura, de a lövése még kijött, éppen a kapuval szemben álló Martin Ödegaardhoz pattant, aki a 16-osról a kapuba belsőzött. A Real Madrid nem igen találta a ritmust, csak egy-két veszélyesebb támadásra futott neki.

Fotó: Susana Vera / Reuters

Zinedine Zidane-nak is érezte, hogy ez kevés lehet, mert a félidőben Luka Modricot állította be Rodriguez helyére. Nagy változást azonban ő sem hozott, a Sociedad továbbra is fölényben játszott. Isak rögtön a második félidő elején betalált, igaz, ezt a gólját még les miatt elvették. Az 54. percben viszont már tényleg 2-0-ra vezettek a vendégek, a bal szélen Barrenextea bolondította meg a védelmet, majd középre adása után Isak lőtt kapuba félfordulatból.

A Madrid fel sem ocsúdhatott, mindjárt megkapta a harmadik gólt. A Sociedad rohamozott, a madridi Nachoról pedig elég szerencsétlenül pörgött fel egy labda, Isak vágta ezt léc alá, két percen belül második gólját szerezte.

A hazaiak három perc múlva válaszoltak, a Sociedad-védelem teljesen megfeledkezett a bal oldalon Marcelóról, aki miután labdát kapott, tiszta helyzetből szépített.

Tíz perccel később újra háromgólos volt a különbség, a Madrid lassú és sokat hibázó védőit simán megverték a nagyobb tempót diktáló vendégek, egy keresztpasszba Merino lépett bele jó ütemben, védőjét megelőzve passzolt közelről kapura.

A gól után pörgött fel a Madrid, a becserélt Rodrygo és Vinícius vitt életet a játékba. Először Vínícius talált be, de videóbírózás miatt nem adták meg a találatot. Egy perccel később, a 82. percben már nem volt vita, a bal szélen cselező Vínicius passzolt az üresen érkező Rodrygóhoz, ő pedig kapuba lőtt.

Már a rendes játékidő után Nacho fejelt a kapuba, de ezt az esetet is videózták. A bírók végül nem láttak szabálytalanságot, így 4-3 lett az állás a 93. percben.

A belendülő Madrid az életéért hajtott, fölénybe is került, majd Gorosabel kiállítása után emberelőnyben is volt, de a hátralévő két és fél perc már nem volt elég egy gólhoz. Sergio Ramos utolsó fejesét könnyedén fogta Remiro kapus.

A Real Madrid a 3-4-es eredménnyel kiesett a Király-kupából, nem jutott be a legjobb négy közé sem.