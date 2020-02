Kilátszik a csontja, üvöltötte a sérülés után a csapattárs

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Súlyos sérülést hozott a szerda esti Tottenham-Southampton FA-kupameccs – a végül 3-2-es vereséget szenvedő vendégek már a 40. percben elvesztették a jobbhátvéd James Ward-Prowse-t, aki térdsérülése miatt nem tudta folytatni a mérkőzést.

A védőt Ryan Sessegnon rúgta meg röviddel az első félidő vége előtt, ám olyan szerencsétlenül találta el ellenfelét, hogy annak kificamodott a térde, ráadásul a bőre is felszakadt, így kilátszott a csontja. Utóbbit a csapattárs Shane Long is elszörnyedve kiabálta, ahogy hallható a mikrofonban is.

(A videóval óvatosan, bár a legszörnyűbb részeket szerencsére nem mutatják rajta.)

Ward-Prowse a fájdalom és a látvány miatt majdnem el is ájult, még az orvosi stáb érkezése előtt úgy kellett eltartani a fejét, hogy ne a súlyos sérülést nézze. Az orvosok egyből oxigénnel kezdték kezelni a játékost, aki végül hordágyon hagyta el a pályát.

A mérkőzés után a Southampton vezetőedzője, Ralph Hasenhüttl bizakodva közölte, hogy Ward-Prowse talán egy kisebb vágással megúszta, és a szalagok nem sérültek.

A Tottenham a Norwich ellen folytatja az FA-kupa nyolcaddöntőjében.