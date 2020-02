Miért esélytelen Dárdai Pál visszatérése a Herthához?

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A rossz rajt miatt már szeptemberben sem volt jó a hangulat a Hertha BSC-nél, Ante Covic eltávolítása után rátaláltak Jürgen Klinsmannra november végén, aki keddi lemondásáig 10 héten át vezette a berlini klubot. Az egykori világbajnok csatár nagy káoszt okozott, hiszen a télen a Hertha elköltött 68 millió eurót, ám a Mainz elleni hazai vereség (1-3) után Klinsmann nem folytatta.

Kézenfekvő ötletnek tűnne Dárdai Pál visszahívása, de mint a Morgenpost utalt rá szerda délutáni cikkében, ez szinte lehetetlen. Nem fejtik ki, hogy miért alakult ez így, de közismert: a sportigazgató, Michael Preetz és az edző között nem jó a viszony, noha korábban játékostársak voltak.

Preetz ugyanis nem állt ki tavaly a magyar edző mellett, amikor tavasszal mély gödörbe került a csapat. Preetz ugyanis támadóbb felfogású edzőt szeretett volna. Coviccsal és Klinsmannal viszont semmilyen stílusa nem lett a csapatnak, és egy-két kiugró eredményt leszámítva eredménytelenek voltak az idényben.

Ahogy Dárdai az előző szezon végén elmondta, az elnök, Werner Gegenbauer is elérzékenyült, amikor bement hozzá elbúcsúzni. Az elnök ugyanis 4,5 nyugodt évet kapott, amíg Dárdai volt az edzője, most pedig a teljes szétesés sem elképzelhetetlen, és könnyen előfordulhat, hogy visszaesnek a másodosztályba. Ami azért kínos, mert most találtak végre egy tőkeerős befektetőt.

Dárdai a nyártól visszatér az utánpótlásba, most is rendszeresen ott van a klub környékén, hiszen mindhárom gyereke a klubban focizik. Sőt, jelenleg is fizetést kap, mert 2019 januárban hosszabbítottak egy évet vele.

Ha nagyon leegyszerűsítjük, azt mondhatjuk, Dárdai érkezésére csak akkor van esély, ha Preetz megy.

Preetz csütörtökre ígért sajtótájékoztatót, nagy kérdés, hogy ilyen rövid idő alatt mire jutott. A Paderborn elleni hétvégi bajnokin mindenesetre Alexander Nouri, vagyis Klinsmann segítője lesz a kispadon, és mindenki abban bízik, egy győzelemmel időt nyerhetnek.

Ha nem, akkor jöhet a keresgélés. A korábban a klubnál megforduló Niko Kovacot tavaly novemberben nem érdekelte a feladat. Ha most mégis meggondolná magát, akkor csak júniustól jöhetne számításba. A Bayerntől az idény közben menesztett Kovacot szeretnék a szurkolók, nagy kérdés, hogy Preetznek milyen a viszonya vele, akinek nyilvánvalóan név kell.

Az igazgató most bajban van, mert ha már elmozdította tavaly Dárdait, akinek tekintélye volt a játékosok előtt éppúgy, mint a szurkolóknál, akkor többet kellene elérniük, mint egy éve, amikor összehasonlíthatatlanul gyengébb kerettel a tizenegyedik helyre futottak be.

A Hamburgot egyszer már kritikus helyzetben benntartó Bruno Labbadia neve felmerült már, illetve azok, akik már a nyáron is képbe kerültek: Roger Schmidt és Martin Wagner. Esetleg szóba jöhet Mark van Bommel, aki megbukott a PSV-nél.

A Hertha most 23 pontos - hattal gyűjtöttek többet, mint a kieső helyen szerénykedő Werder Bremen -, még háromszor még nyerniük kellene, hogy maradjon reális esély a bentmaradásra.