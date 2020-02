Pontlevonást is kaphat a Manchester City a bajnokságban

A futball legnagyobb ígéretei közül ketten is a német bajnokságot választották, akiktől még izgalmasabb lehet a legszorosabb liga tavaszi szezonja.

Súlyos szabálytalanságokat talált az angol klub átigazolásainál az UEFA, 30 millió eurós büntetést is kaptak.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az UEFA pénteken jelentette be, hogy két évre kitiltja a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából, mert a futballklub sorozatosan megszegte a pénzügyi fair play szabályait. Egy 30 millió eurós büntetést is hozzájuk vágtak. A brit sajtóban szombaton már javában ment a spekuláció, hogy milyen következményei lehetnek a kitiltásnak a keretre és az edző Pep Guardiolára nézve, de az is benne van a pakliban, hogy további szankciók várnak a Cityre.

Az Independent ugyanis úgy értesült, hogy a Premier League is megbüntetheti a csapatot, mivel az angol bajnokságban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az UEFA-nál, úgyhogy ha megbizonyosodnak a szabálysértésről, akkor pontlevonással is sújthatják a Cityt. A lap megemlíti, hogy a szabályok szerint akár az első osztályból is kizárhatják a csapatot, de ennek nem sok esélye van. A Manchester City jelenleg a második helyen áll az angol bajnokságban 51 ponttal, huszonkét ponttal lemaradva az éllovas Liverpooltól.

A klub egyébként már pénteken jelezte, hogy fellebbez az UEFA döntése ellen, és a nemzetközi Sportdöntőbíróság elé viszi az ügyet. A közleményben azt írták, csalódottak, de nem meglepettek a döntés kapcsán, és szerintük egy független szervezet bírálhatja el legjobban a kérdést.