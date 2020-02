0-3-ról fordított a PSG, aztán jött a pofon a 92. percben

Fernando Marcal öngóljának is köszönhetően a PSG 4-2-re nyert a Lyon ellen. Edinson Cavani újra gólt szerzett a francia bajnokságban.

A PSG a Borussia Dortmund ellen játszik Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt kedden, szóval elég fontos hét elé néz a párizsi csapat, de előtte még le kellett tudni a francia bajnokságban utolsó előtti Amiens elleni idegenbeli mérkőzést. Nem tűnt egy teljesíthetetlen feladatnak hozni a bajnokit, de mire észhez tértek, már 3-0-ra ment az Amiens.

A hazaiak ugyanis az 5., a 29., és a 40. percben is gólt lőtt, a PSG csak szünet előtt szépített Ander Herrera révén. A második félidő közepén aztán tizenhét éves Nianzou Kouassi vette a hátára a párizsiakat, és öt percen belül kétszer is eredményes volt. Az egyenlítő gólnál az Amiens kapusát is túlugorva bólintott a kapuba.

Annyira bepörgött a PSG, hogy csak idő kérdése volt, mikor fordítanak, ez végül a 74. percben történt meg, amikor Mauro Icardi közelről vágta be a labdát. Ekkora fordítás után általában annyira meg szokott rogyni az ellenfél, hogy már nem tud visszajönni a meccsbe, most mégsem ez történt.

A 92. percben egy kontra végén Sehrou Guirassy góljával egyenlített az Amiens, azaz nem maradt pont nélkül a hazai csapat az eszement mérkőzés után, melynek 4-4 lett a végeredménye.

(Borítókép: Serhou Guirassy ünnepli csapata negyedik gólját. Fotó: Pascal Rossignol/Reuters)