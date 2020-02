Megszenvedtek Messiék a Getafe ellen

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Két dobogós csapat találkozott szombat délután a spanyol bajnokságban: a második helyezett Barcelona a harmadik Getafét fogadta, amely négy győztes mérkőzés után érkezett.

A bajnoki eleje kicsit nyögvenyelősre sikerült a hazaiaknak, ráadásul húsz perc után a Getafe betalált, de a gólt elvették a videózás után, mert Umtitit szabálytalanul vitték földre a saját kapuja előtt. A Barcalonának a 33. percben sikerült feltörnie a vendégek védelmét: a gólpasszgyáros Messi egy pazar passzal ugratta ki Griezmannt, a francia támadó pedig egyetlen érintésből a kapuba pöccintett.

Nem kellett sokat várni a második gólra sem: a 39. percben a felfutó Sergi Roberto talált be, kétgólos előnnyel ment a szünetre a Barcelona. Csak hat perc telt el a második félidőből, amikor a Getafe kettőt cserélt, azonban egy darabig úgy tűnt, hogy ezzel sem sikerül felrázni a csapatot. Aztán a 66. percben, nagyjából a semmiből szépített a vendégcsapat: a Barcelona által is figyelt Angel kapásból vágta be a szélről érkezett labdát.

Sőt, nem sokkal később majdnem az egyenlítés is meglett, egy kapu előtti kavarodás után Ter Stegen egy reflexmozdulattal védett a gólvonalon. A Barcelona mintha egy kicsit megzavarodott volna, mert a védelme többször is kihagyott, viszont a Getafe nem tudta kihasználni az így adódott helyzeteit.

A Barcelona 2-1-re nyert, és pontszámban behozta a Real Madridot, amely vasárnap lép majd pályára, a Celta Vigo lesz az ellenfele.

(Borítókép: Antoine Griezmann gólját ünneplik a Barcelona játékosai. Fotó: Albert Gea/Reuters)