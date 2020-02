Hogyan próbáld megúszni a pirosat, haladó szint: cseréld ki a vétkes játékost!

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A megyei bajnokságok hangulatát idézték meg a pénteki Sao Raimundo-Cruzeiro kupameccsen Brazíliában, amikor a vendégek játékosai megpróbálták összezavarni a bírót, hogy ne állítsa ki az egyik csapattársukat.

Az történt, hogy a Cruzeiróból Edu csúnyán letarolta az ellenfelét, amiért villant is a sárga, és ez azt jelentette volna, hogy Edu meccsének vége, mert volt már egy lapja korábbról. Ekkor lépett működésbe a Cruzeiro megtévesztő-gépezete: két játékos a bíró arcába állt magyarázni, miközben a háttérben kibontakozott a nagy trükk, az addig földön fekvő Edu helyére egy másik, még sárga lap nélküli Cruzeiro-játékos kúszott oda.

A vétkes felpattant, és igyekezett arrébb somfordálni, de hamar lebukott. A bíró ugyanis emlékezett ki követte el a szabálytalanságot, ellenőrizte a mezszámot, aztán kiállította Edut.

A mérkőzés 2-2-vel ért véget, ami a Cruzeiro továbbjutását jelentette.

