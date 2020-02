Első érintésre gólt lőtt a Realnak Mina, ikszelt a Celta Madridban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Óriási esélyese volt a Real Madrid vasárnap este a Celta Vigo elleni hazai meccsén, a spanyol bajnokságot vezető csapat fogadta a 18., kieső helyen álló vendégeket.

Meglepetéssel indult a mérkőzés, a 7. percben vezetést szerzett a Celta. Szmolov lépett ki ügyesen Iago Aspas labdájával, majd ziccerben a bal alsó sarokba helyezett. Remek találat volt, a passz is, az átvétel is, a befejezés is, 0-1.

A Real ment az egyenlítésért, de a Celta simán tartotta magát és az eredményt, egyáltalán nem látszott a 17 hely különbség a csapatok között. Szünet után erősített a Madrid, és 20 perc alatt fordított is. Kroos gólja szépen kijátszott akció végén jött össze az 52. percben, Marcelo kiválóan gurította vissza a labdát, a németnek csak el kellett találnia a kaput, megtette, 1-1.

Real Madrid vs Celta Vigo 2-2

A vezetéshez kellett már a Realnak az is, hogy a Celta-kapus Ruben Blanco ostoba hibát kövessen el. Hazard kapott egy hosszú mélységi passzt, amit fél méterre az alapvonaltól, az ötös vonalánál lábujjheggyel elért, de semmit nem tudott volna kezdeni vele. Blanco megtette neki azt a szívességet, hogy rácsúszott, kisodorta a lábait, a bíró pedig befújta a teljesen egyértelmű büntetőt. Videózni se kellett. Ramos állt a labda mögé, biztosan a jobb alsó sarokba lőtt, 2-1.

A Real támadott a folytatásban is, de igazából nem volt nagy fölényben, a Celta ismét jól kezdett játszani. A hajrára Oscar Garcia, a Celta edzője becserélte Denis Suarezt, majd a 83. percben Santi Minát is. Három perccel később Suarez forgolódott a labdával, mesteri passzal ugratta a tizenhatosra Minát, aki első labdaérintésével gólt szerzett, 2-2.

A Celta túlélte a hátra lévő közel 10 percet, így elhozott egy pontot a Bernabeu-stadionból. Ezzel ellépett a kiesőhelyről, míg a Real három helyett csak egy ponttal vezeti a ligát a Barcelona előtt a 24. forduló után.