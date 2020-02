Törött karral játszott le egy egész meccset, két gólt lőtt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A héten meg kell műteni Szon Hung Mint, a Bajnokok Ligájában-nyolcaddöntős Tottenham Hotspur dél-koreai válogatott támadóját, akinek eltört a jobb karja.

A londoni klub weboldalán közölte, hogy a 27 éves futballista vasárnap, az Aston Villa vendégeként játszott meccsen sérült meg. Az első percekben Ezri Konsa szerelte keményen a csatárt, aki aztán a földön maradt, ápolni kellett. Utána is fogta a jobb karját, de a fájdalom sem akadályozta meg abban, hogy szerezzen két gólt, köztük a győztes találatot a 94. percben. 3-2-re nyertek, aztán Szon még interjút is adott a pályán. Két nappal később állapították meg nála a törést. Három éve is eltört ugyanez a karja, akkor két hónapot hagyott ki, most is maximum ennyi idővel számolnak, de szerencsésebb esetben megúszhatja a felével is.

A Spurs az angol bajnokságban 26 forduló után az ötödik helyen áll, szerda este az RB Leipziget fogadja a BL nyolcaddöntőjében. Szon hiányozni fog, várhatóan legalább 10 meccset mulaszt a lábadozása miatt.