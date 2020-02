A szemünk előtt írja át a futballt a mesterséges intelligencia

Zalai Dávid éveken át tanulmányozta a horvát és az angol futballt, a tapasztalatairól számolt be nekünk. A legegyszerűbb mérésnél is nagy előnyt adunk a riválisoknak, mert kikerüljük az objektivitást.

Futurisztikus technológiai újítás, a mesterséges intelligencia (MI) repíti az idei szezonban a négy évvel ezelőtti meglepetés-bajnok Leicester Cityt, ami idén ugyan szinte biztosan lemarad a bajnoki címről az angol futballbajnokságban, a dobogóra viszont így is odaérhetnek, ami újabb meglepetés lenne.

A Leicester City egyike annak a három Premier League-csapatnak, amely jelentős energiát fordít az analitikus elemzéseknek, és részben mesterséges intelligenciára építve dolgozzák fel a szezon közben róluk és az ellenfelekről készült tömérdek adatot. Ez a három csapat nem meglepetésre a három jelenlegi dobogós, a Liverpool, a Manchester City és az a Leicester City, ami Európában, és talán a világon is legelőrébb jár az MI mindennapi folyamatokba való beépítésével.

A klub az IBM mesterséges intelligenciáját, Watsont használja, ami teljesen újszerű módszereket biztosít csapat felkészüléséhez. Az egyik leglátványosabb ilyen megoldás, hogy a csapat összes meccsét virtuális valóságba helyezi, és egy kontroller, illetve egy VR-szemüveg segítségével a pályán, a játékosok között állva elemezhető ki bármelyik jelenet. Ez új nézőpontot ad az edzői és elemző stábnak, illetve rajtuk keresztül a játékosoknak is.

Innen egyetlen kattintással máris új szemszögbe kerülhetnek: egy felülnézeti képen, de 3D-ben vizsgálható a pálya (kezdetleges grafikával), mintha csak egy óriási terepasztal lenne. Mögötte a falon az eredeti tévés közvetítés képe megy szinkronban, hogy így elemezhessék a pályán történteket.

Watson ezekhez a játékosokról rögzített GPS adatokat használja fel, de ennél sokkal-sokkal többet tud. Az elemzőprogramok sajátossága, hogy mivel programról beszélünk, csak az előre beléjük programozott dolgokat tudják végrehajtani, Watson viszont mesterséges intelligenciaként képes tanulni, fejlődni, alkalmazkodni.

Elemzéseket, tudósításokat és a Twittert böngészve folyamatosan bővíti saját tudástárát az egyes játékosokról és csapatokról, sőt, még azt is meg tudja különböztetni, hogy éppen dicsérnek vagy kritizálnak egy játékost a teljesítménye miatt.

De például a szép szóból is ért, tehát az embernek nem kell keresgetnie, egyszerűen megkéri Watsont, hogy mutassa a csapat ezen vagy azon játékosának kulcsfontosságú megmozdulásait egy adott meccsről, vagy épp egyik vagy másik csapat pontrúgásait szépen sorban. Ezeket ráadásul mind maga rendezi össze, óriási segítséget nyújtva a használóinak. A hasonló elemzéseknél ugyanis pont az a probléma, hogy túl sok adat van, azokon előbb át kell rágnia magát valakinek, és csak utána használható fel, Watson viszont ezt az egyébként borzasztóan időigényes lépést is kiveszi a számításból. Szintén óriási fegyvere az MI-nek, hogy időnként a saját feje után megy.

Watson idővel rájött, hogy megmutassa, pontosan honnan is indulnak a támadások, és a 2017-18-as Premier League-szezon adatait kielemezve arra jutott, hogy a kapura lövések 20%-a bedobásból indul

– mondta a The Athleticnek az IBM technológiai részlegének tagja, Joe Pavitt. Ahogy kiderült, hogy a bedobások kiemelt fontosságúak, az adatelemzésre jelentős figyelmet fordító Liverpoolnál külön bedobásedzőt igazoltak, nem véletlenül, hittek a számoknak.

A Leicester City egyébként nem újonc az adatelemzés területén. A szemléletmódot még Nigel Pearson vitte a csapathoz 2008-ban, és bár Pearsont 2010-ben nem marasztalták, az ő adatelemző guruját, Paul Balsomot és vele az analitikus elemzéseket megtartották. Balsom köré azóta már teljes részleg épült, Mladen Sormaz személyében pedig már külön vezetője is van az adatelemző részlegnek.

A csapat 2020 nyarára elkészülő, 100 millió fontos, 185 hektáros (nagyjából 140 futballpálya területe) új edzőközpontjában kiemelt jelentősége lesz az MI-nek és a VR-nek, de önmagában csak ez nem csinál jó csapatot belőlük.

„Sok olyan ötletünk van a teljesítményelemzés kapcsán, ami elég futurisztikus. Beszéltünk több céggel, többek között az IBM-mel is, és úgy tűnik, hogy a terveink nagy része megvalósítható lesz a nem túl távoli jövőben. Például egy olyan teljes virtuális valóság-rendszer, amiben a játékosok egy szemüveggel a fejükön maguk fel tudnak sétálni a pályára, és bárhol el tudnak ott helyezkedni” – mondja Balsom, aki szerint ez az újítás akár az ifijátékosok fejlődési sebességén is dobhat.

Persze bármit megmutathatsz a játékosoknak, de úgy látom, a lényeg akkor is az, hogy a pályára átültessük a dolgokat. A jövő sikeres edzői itt használják majd ki a technológia jelentette előnyöket, a megfelelő kérdéseket teszik fel az adatokat nézve, de utána képesek lesznek kimenni a pályára, és ott, a füvön megvalósítani mindazt, amit a számok alapján láttak

– véli a Leicester adatguruja.

A siker garantált

A rendszer éles tesztjére az angol futballbajnokság hetedik osztályát jelentő regionális, londoni Isthmian liga egyik csapatát választotta az IBM, itt adták át az irányítást ha nem is teljes egészében, de jelentős mértékben Watsonnak a Leatherhead nevű csapatnál.

Azok után, hogy a Leatherhead a szezon első kilenc meccséből hatot elvesztett Watson nélkül, az MI segítségével az idény végére a nyolcadik helyre jöttek fel, amivel csak hajszállal maradtak le a feljutási esélyt jelentő rájátszásról.

De mit adott nekik Watson? Az amatőr ligában, ahol a játékosok és az edzők is munka mellett, hobbiból vannak a csapatnál, sem anyagi, sem erőforrásbeli lehetőség nincs arra, hogy játékosmegfigyelőket küldjenek az ellenfeleik meccsére, mint teszik azt a profik. Ezért a legtöbb meccsre „vakon” érkeznek, maximum a gólkülönbséget, esetleg a sárga és piros lapok számát tudják az ellenféllel kapcsolatban.

Watson viszont a fent már taglalt módon az internetet pásztázva anélkül készít jelentést az ellenfélről, hogy bárkinek el kellett volna utaznia megnézni őket. Nyilván nem tökéletes a rendszer, de a semminél jobb, ezt mutatja a Leatherhead előretörése is. Ráadásul az amatőr csapatnál folyamatos volt a játékosmozgás, a legjobbjaikra azonnal lecsaptak pár osztállyal feljebbről, így Watson abban is segített, hogy kielemezze, ki ugorhat be kinek a helyére.

A csapat edzője, Nikki Bull szerint Watson a hetedik ligából nézve olyan elérhetetlen adatokkal szolgált nekik, hogy kinek mennyire romlik a passzolási mutatója 30 méternél hosszabb átadások esetén, ki mennyi labdát veszít, ha nem egy, hanem több védő ellen kezd cselezni, vagy hogy épp ki önzőzik túl sokat.

„Előfordult, hogy bementünk az öltözőbe, leüvöltöttük egy játékos fejét, aztán kiderült, hogy nem is úgy volt, ahogy mi gondoltuk. Most van időnk hátradőlni és elemezni, de így a játékosok sem tudnak elbújni, mert Watson mindent lát” – mondta Bull.

A jövőt is látja Watson

A mesterséges intelligencia a játékosok teljesítményét és a csapatok által használt játékrendszereket összehasonlítva a jövőt is meg tudja jósolni, legalábbis bizonyos esetekben.

A 2016-17-es szezon óta folyamatosan elemzi a játékosokat a pályán töltött percek, a lejátszott mérkőzések, a szerződés hossza, illetve erősségek és gyengeségek alapján. Watson például előre látta, hogy a Leicester City korábbi sztárja, Rijad Mahrez a Manchester Cityben köthet ki, azt viszont nem rakta össze, hogy Danny Drinkwater majd a Chelsea-hez kerül majd.

Watson tudását egyébként a teniszezők vagy épp az angol rögbiválogatott elemzésére is használják, de az amerikai Fox Sports a 2019-es női labdarúgó-világbajnokságon is bevetette az MI-t az elemzéseihez.

Források: The Athletic | The Telegraph

(Borítókép: A Premier League-ben szereplő Leicester City futballcsapat a Southampton ellen 9-0-ra megnyert 2019 októberi mérkőzésen. Fotó: Bryn Lennon / Getty Images Hungary)