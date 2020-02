Courtois inkább visszahúzta a kezét, 15 bajnoki után kapott ki a Real

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Meglepetésvereséget szenvedett a fordulót a 13. helyen kezdő Levante otthonában az eddigi bajnoki listavezető Real Madrid, ami 15 bajnoki után, október óta először kapott ki újra a szezonban – a vége 1-0 lett a valenciai csapatnak.

A Levante győztes gólját José Luis Morales szerezte a 78. percben, méghozzá nem akármilyen találattal, meglehetősen éles szögből lepte meg Thibaut Courtois-t azzal, hogy a rövid felső sarkot vette célba.

José Luis Morales győztes gólja a Real Madrid ellen

A gólhoz a gyenge szezonkezdet után remek formába lendülő belga kapus is kellett, Courtois ugyanis elnézhette, hogy hol is van a kapuhoz mérten, hiszen vetődés közben visszahúzta a kezét védés helyett. A videóbíró azt is visszanézte aztán, hogy nem volt les, így megadta a gólt.

A Real Madrid szinte végig uralta a mérkőzést, gólig viszont nem jutottak, talán már az előttük álló meglehetősen nehéz hétre gondolva volt kicsit görcsös a játékuk: szerdán a Manchester Cityt fogadják a Bajnokok Ligájában, majd vasárnap a Barcelona érkezik hozzájuk az El Clásicóra.

A Real Madrid veresége után a délután 5-0-ra nyerő Barcelona két ponttal vezeti a bajnokságot.