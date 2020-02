Követhetetlen tempóval jött fejelni az Atlético-játékos

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A spanyol futballbajnokság harmadik helyéért nagy a tülekedés, az Atlético Madrid is győzelmi kényszerben volt a Villarreal ellen, ha nem akart lemaradni a dobogóról a 25. fordulóban. Végül 3-1-re nyert.

A nap derbije a Getafe–Sevilla volt, mert egy győzelemmel mindkét csapat elérhette a harmadik helyet a Barcelona és a Real Madrid mögött, a Getafe pedig még kétpontos előnyt is kiharcolhatott közvetlen riválisaival szemben. Erre nem adott esélyt a Sevilla, 3-0-ra győzte le a Getafét.

Az Atlético és a Villarreal is közvetlenül egymás mögött voltak a tabellán, a vendégcsapat is esélyt kapott, hogy felzárkózzon a nagyok mögé. Jól is kezdett a Villarreal, a 16. percben Paco Alcacer megszerezte a vezetést egy 16-osról eleresztett bombával. A hét közben a Liverpoolt is legyőző Atlético nehezen indult be, de a félidő végére már kiegyenlített, Vrsaljko emelésére Correa csapott le és gurított hálóba.

A 64. percben Koke fejesével már vezetést is szerzett a hazai csapat. Correa valószínűleg nem is őt kereste a beadásával, de az elsöprő lendülettel érkező támadó mindenkit meglepett.

A harmadik hazai gólt agresszív letámadás előzte meg, pillanatok alatt kétszer is megszerezték a labdát Kokéék, majd Joao Félix fejezte be az akciót egy lapos lövéssel.

A győzelemmel az Atlético a harmadik, de csak jobb gólkülönbséggel előzi meg a szintén 43 pontos Sevillát.

La Liga, 25. forduló:

Atlético Madrid-Villarreal 3-1 (1-1)

Getafe-Sevilla 0-3 (0-1)

Real Valladolid-Espanyol 2-1 (0-0)

Alavés-Athletic Bilbao 2-1 (1-1)

Osasuna-Granada 0-3 (0-3)

szombaton játszották:

Levante-Real Madrid 1-0 (0-0)

Real Sociedad-Valencia 3-0 (2-0)

FC Barcelona-Eibar 5-0 (3-0)

Celta Vigo-Leganés 1-0 (0-0)

pénteken játszották: