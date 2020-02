A ManUtd-csatár négy védőt ledermesztve lőtt gólt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az angol futballbajnokság 27. fordulójában a két utolsó helyen álló csapat egyaránt 3-0-ra kapott ki. A 19. Watfordot a Manchester United verte, míg a 20. Norwich Cityt a Wolverhamtpon Wanderers győzte le.

Az otthon játszó United az első félidő végén törte meg a Watford ellenállását. A 41. percben a kapura törő Fernandes lábát húzta el Foster kapus, amiért 11-est ítélt a játékvezető. A büntetőhöz maga Fernandes állt oda, és egy megtorpanós csel után a bal alsó sarokba gurított.

A Watford a második félidő elején kapuba talált, de a videóbírózás során kiderült, hogy a szögletből induló akciónál az egyik vendégjátékos kézzel továbbította a labdát, így Deeney gólját nem adhatták meg.

Nem sokkal később a Manchester egy kontra végén talált kapuba. A támadásnál a kilépő Martial kapott remek passzt, de első kísérletét még hárítani tudta Foster. A labda viszont újra Martialé lett, aki megszédítette cseleivel az ellenfelet, három védő és a kapus figyelte dermedten, mielőtt az üres kapuba emelt.

A United harmadik gólja is egy lefordulás végén született, a 75. percben Greenwood bombázott a jobb felső sarokba 14 méterről.

A ManUtd győzelmével feljött a Premier League ötödik helyére, 41 pontja van, hárommal van lemaradva a negyedik Chelsea mögött.

A hetedik helyre fellépő Wolverhamptonnak is kötelező volt a győzelem, és elég simán nyert is. Félórányi játék után már 2-0-ra vezetett a hazai csapat, mindkét gólt Diogo Jota lőtte. A portugál nagy formában van, három nappal ezelőtt mesterhármassal zárt az Espanyol elleni Európa Liga-meccsen. A Wolves harmadik gólja a második félidő elején született, Jiménez állította be a végeredményt.