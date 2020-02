A Bayern megsemmisítette a Chelsea-t, a Barcelona nem tudott győzni

A magyar kapusnak több nagy védése is volt a Tottenham ellen 1-0-ra megnyert BL-nyolcaddöntőn.

Két F1-csapat, de akár a májusban Budapestről induló Giro is bajba kerülhet. Messiéket ellenőrzik a nápolyi reptéren, zárt kapus Juve-Inter jöhet, és magyar olimpiai pólóselejtezőt is érinthet a karantén.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Chelsea–Bayern München 0–3

A 2012-es döntő két résztvevője találkozott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében kedd este. Egy emlékezetes meccsen akkor a Chelsea tudott nyerni, tizenegyesrúgásokkal múlta felül a Bayern Münchent. A BL-győztes csapat tagja volt Frank Lampard is, aki immár edzőként irányítja a Chelsea-t. A nyolc évvel ezelőtti Bayernből csak Manuer Neuer, Thomas Müller és Jerome Boateng maradt, a Chelsea kerete teljesen kicserélődött azóta.

Lampard sérülés miatt nem számíthatott N'Golo Kantéra, Christian Pulisicre és Callum Hudson-Odoira sem. A másik oldalon Javi Martinez, Niklas Süle és Ivan Perisic hiányzott ugyanilyen okból. Meglepetésre a Chelsea kezdőcsapatában nem volt ott a bajnokságban 13 gólt szerző 22 éves Tammy Abraham, helyén a francia Olivier Giroud kezdett, aki ebben a szezonban mindössze egy gólt rúgott.

A meccs első negyedórájában a Bayern dominált, a Chelsea jobbára kontrákban bízott. Az első nagyobb helyzet is a német csapat előtt adódott; Kingsley Coman iramodhatott meg, lövése az oldalhálóba csapódott. Néhány percre rá Robert Lewandowski kapott remek labdát az ötös sarkánál, de kapáslövését nagy bravúrral védte Wilfredo Caballero.

10 Galéria: Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő: ChelseaBayern München 03 Fotó: Mike Hewitt / Getty Images Hungary

A 28. percben megint Lewandowski volt a főszereplő: a lengyel csatár kapott egy újabb jó kiugratást, lövését lábbal tudta védeni az argentin kapus. Néhány percre rá Thomas Müller tüzelt, lövése nem sokkal a kapufa mellett suhant el.

A 34. percben a Chelsea-nek is akadt végre helyzete. Mason Mount lőtte keresztbe a Bayern kapuja előtt a labdát, Giroud centikkel maradt le róla. Az ellentámadásból majdnem a Bayern szerzett gólt. Serge Gnabry beadása után fejelhetett a szabadon érkező Müller, Caballeora már verve volt, a Chelsea szerencséjére azonban a kapufa védett. (A meccs közvetítését itt olvashatja el újra.)

A 43. percben egy szép labdakihozatal után Marcos Alonso iramodhatott meg a szélen, egy csellel elküldte a szerelni próbáló Pavardot, majd tüzelt, Neuer csak kiütni tudta a labdát.

Hiába kezdte jól a második félidőt a Chelsea, az 51. percben a Bayern szerezte meg a vezetést. Az addig is veszélyesen játszó Lewandowskit ugratta ki Gnabry, a lengyel csatár azonban lövés helyett visszatette a labdát a középen érkező Gnabry elé, akinek így csak az üres kapuba kellett passzolnia.

Három perccel később már két gólos volt a Bayern előnye. Megint Lewandowski és Gnabry játszott össze, a fiatal német ezúttal a hosszú sarkot lőtte ki.

Góljai után sem állt le Gnabry, folyamatosan alakította ki a helyzeteket. Lampard megpróbálta felrázni csapatát, Pedrót, Williant és Abrahamet is becserélte.

Ehhez képest a 79. percben szinte el is dőlt a továbbjutás kérdése, megszerezte harmadik gólját a Bayern. Két gólpassz után Lewandowski maga is betalál, a kanadai Alphonso Davies centerezése után passzolt a kapuba.

A 85. percben újabb csapás érte a Chelsea-t: a bíró kiállította Marcos Alonsót, amiért odacsapott egyet az egyik Bayern-játékosnak.

Az eredmény már nem változott, a Bayern München 3-0-ára nyert a Chelsea otthonában. Hatalmas csoda lenne ezek után a Chelsea továbbjutása, négy gólt kéne lőnie Lampard csapatának a visszavágón.

Napoli–Barcelona 1–1

A közelmúltját tekintve két hasonló klub csapott össze Nápolyban. Edzőként sem a Napoli trénere, Gennaro Gattuso, sem a Barcelona mestere, Setién nem vezényelt le BL-meccset, és mindkét csapat veretlenül teljesítette az idei csoportkört. A Barcelona elég sok játékost elveszített mostanában, sem Luis Suárezre, sem Ousmané Dembelére nem számíthattak a katalánok, és a hétvégén még Sergi Roberto is megsérült. Mindezek ellenére még mindig Barcelona tűnt esélyesebbnek formája és múltja alapján.

A Napoli elég defenzív taktikát választott, az első perctől kezdve átadták a területet a Barcának. A katalánok nem diktáltak észvesztő iramot, kényelmesen passzolgattak, de nem igazán tudták indítani a támadóikat. A nápolyiak elég jól védekeztek, lezárták a széleket, a jobb oldalon Vidal, a balon Firpo sem tudott beindulni a védelem mögé, Griezmann is szinte észrevehetetlen maradt, nem jutott labdákhoz.

A Napoli az első félidő alatt csak pár kontrára vállalkozott, de azt is elég körülményesen és óvatosan vitték végig Insignéék. Egészen a 30. percig. Ekkor Zielinski aggresszivitása fizetődött ki, ugyan labdát veszített, de Firpótól gyorsan visszaszerezte azt, majd keresztbe passzolt, ott érkezett szabadon Mertens, aki 16 méterről a bal felsőbe bombázott. A belga idei hatodik gólját szerezte a BL-ben, és ezzel a Napoli örökranglistájának az élére is lőtte magát, a szlovák Marek Hamsíkkal tartják a klubrekordot, mindketten 121-121 gólt jegyeznek az olasz klubban.

A gól után sem sokat változott a felállás, a Napoli fegyelmezetten visszahúzódott, és továbbra is megakasztotta a Barca játékát, csak a félidő végén sikerült egyszer Vidalnak a védelem mögé kerülnie, de ő sem jelentett igazi veszélyt.

A második félidőben egy kicsit felpörgette az iramot a Barcelona, meg is futtatták a védőket Messiék, de ekkor még működött a Napoli védekezése. Tíz perc sem telt el, és a hazaiak Sergio Busquest talpalása miatt elvesztették a gólszerző Mertenst. Nem valószínű, hogy ez okozott volna zavart a védelemben, de az 57. percben Busquets kiugratta a jobb szélen Semedót, aki középre adott az érkező Griezmannak. A francia könnyű gólt szerzett közelről.

A gól után a Napoli is nyíltabb játékot vállalt fel, egyre többször támadta le Gattuso csapata a Barcát, de igazi ziccert nem tudtak így sem kidolgozni Millikék. A Barca-kapus Ter-Stegen néhány bravúrjára azért szükség volt, Insigne és Callejón lövését is hárítani tudott.

A Napoli sebezhetőbbé is vált támadóbb játéka miatt, és ez Messiéknek is több lehetőséget adott, Vidallal nagyon érezték egymást, de betalálniuk nem sikerült. Az argentin csatár egy sárga lapot is összeszedett, mert mellbe rúgta az egyik labdára menve a kitörő Ospina kapust.

A meccs hajrájában aztán Vidal is sárga lapot kapott, rögtön kettőt, az egyiket Mário Rui felrúgásáért, a másodikat meg azért, mert összeugrott a Napoli védőjével. A Barca a ráadással együtt így hét percet emberhátrányban játszott, de nem voltak igazán veszélyben, a Napoli nem tudott kapu elé kerülni. Az utolsó percekben aztán Piquét is elvesztette a vendégcsapat, a védő egy fejelés után érkezett rosszul a bokájára. A Barcának a hétvégi Clásico előtt a lehető legrosszabbkor jött ez a sérülés.

10 Galéria: Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő: NapoliBarcelona 11 Fotó: Ciro De Luca / Reuters

A BL-párharc még nem dőlt el, de a hazai pályán játszó Barca ellen nagyon nehéz lesz még egyszer ilyen védekezéssel előállnia Gattuso csapatának, nem ők a favoritok.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, 1. mérkőzések:

Chelsea-Bayern München 0-3

Napoli-Barcelona 1-1

A visszavágókat március 18-án rendezik.

(Borítókép: Matthew Childs / Reuters)