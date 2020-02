Legalábbis jelen helyzetben, hiszen ha nem tudnak később sikeresebb fellebbezni, két évig nem indulhatnak a Bajnokok Ligájában, ez a sorozat tehát arról szól nekik, hogy megmutassák, igen is képesek megnyerni a BL-t. Ha érvényben marad a tiltás, jó eséllyel sokáig az utolsó esélyük lesz, és nemcsak a kétéves tiltás miatt, hanem azért is, mert több sztár is elhagyhatja majd a csapatot. A vezetőedző Pep Guardiola viszont maradna, azt mondta, ha nem rúgják ki, nem látja okát, miért is távozna.