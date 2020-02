Dzsudzsák tökéletesen kanyarított társa elé

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Dzsudzsák Balázs csapata, az Egyesült Arab Emírségek-beli al-Ain 3-0-ra nyert bajnokit csütörtökön. A magyar szélső gólpasszt adott.

Az al-Ain a bajnokság 12. helyén álló Hattával meccselt, és a második félidőben elég könnyen maga alá gyűrte az ellenfelet. Az 50. percben Al Ahbabi talált be, majd Maroof is gólt szerzett a 68. percben. Utóbbi duplázott is a hajrában, a jobb szélről kapott labdát Dzsudzsáktól, és belőtte a ziccert.

Az Al-Ain a második helyen áll a bajnokságban 17 forduló után, két pont hátránya van az egy meccsel kevesebbet játszó Shabab al-Ahli mögött.

Dzsudzsák eddig két bajnokin játszott, egy gólja és egy gólpassz van eddig.