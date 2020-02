A Sevilla az AS Romával találkozik az Európa Ligában

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Pénteken az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) nyoni székházában kisorsolták az Európa Liga nyolcaddöntőinek párosításait. Az azonos országból jövő csapatok egyelőre elkerülték egymást, és több izgalmasnak tűnő párharc is kialakult. Az ötszörös győztes Sevilla az AS Romával, míg a három évvel korábbi EL-győztes Manchester United a LASK Linz-cel került össze. Az Internazionale ellenfele a Getafe lesz.

Fotó: Denis Balibouse / Reuters Giorgio Marchetti és Dietmar Hamann az Európa Liga nyolcaddöntőinek sorsolásán 2020. február 28-án, Nyonban.

A Red Bull Salzburg-Eintracht Frankfurt párharc visszavágója az időjárási körülmények miatt elmaradt, és azt pénteken fogják pótolni. Az első meccsen a Frankfurt 4-1-re nyert hazai pályán, amivel nagy lépést tett a továbbjutás felé. Az mindenesetre biztos, hogy ennek a párharcnak a továbbjutója a Basellel fog játszani, de hogy nézők előtt-e, azt egyelőre nem lehet tudni.

A svájci szövetségi kormány éppen a sorsolás előtt jelentette be, hogy március 15-éig minden ezerfősnél nagyobb rendezvény betiltott, ami a sportéletre is kihat. Ideiglenesen leáll több futball- és hokiliga is, de töröltek síversenyt is. A Blick azt írta, az első és másodosztály, a Super és Challenge Leauge hétvégi meccseit mind elhalasztják, és a következő forduló is elmaradhat. A Svájci Futballszövetség azt írta, a hatóságokkal és a klubokkal egyeztetve döntenek majd a bajnokság további menetéről.

A nyolcaddöntők első mérkőzéseit március 12-én, a visszavágókat március 19-én rendezik a tervek szerint.

Az Európa Liga nyolcaddöntőinek párosítása: