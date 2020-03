Mariano beállt, 50 másodperc múlva bebiztosította a Madrid győzelmét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Vasárnap este játszották a spanyol bajnoki futballszezon második Clasicóját, a Real fogadta a Barcelonát. A tabellát két ponttal Messiék vezették, győzelemmel megléphettek volna, a Real legutóbbi két meccsét elvesztette, egyet a bajnokságban, egyet a BL-ben, nyernie kellett.

A meccs hazai támadásokkal indult, de ígéretes akciók haltak el az utolsó passzal, mert Vinicius, majd Marcelo is pontatlanul gurított vissza.

Nem úgy a másik oldalon Jordi Alba, aki gólpasszt tálalt Griezmann lábára, de a világbajnok ballal csúnyán fölédurrantott 10 méterről. A következő ziccer Arthuré volt, Griezmann indította őt a felezővonalnál, Kroost lerázta magáról, egy az egybe került Courtois kapussal, de utóbbi nyert, bele tudott érni a brazil csavarásába. Messié volt a következő helyzet, Busquetstől kapott óriási indítást, mellel maga elé tette, de pattanások után csak kicsit magasról tudta elrúgni a labdát, helyezetlenül, Courtois újra védett. A Barcelona a szünetig lezárhatta volna a meccset, jobban játszott, de mindent kihagyott. A szünet után pedig magára talált a Madrid.

Isco villant egy csodálatos csavarással 16 méterről, Ter Stegen kapus nagy vetődéssel tolta ki a labdát. Percek múlva újra Isco jött, csak fejjel, itt már a labda túl is jutott Ter Stegenen, aki csak belekapni tudott abba, ám Piqué a gólvonalon biztosított, és tisztázott. Benzema ezeknél nagyobb helyzetet hagyott ki amikor Isco csavarta neki át a labdát a teljes Barca-védelem fölött, de a francia kapásból, az ötös sarkáról fölé helyezett.

A Barca túlélte a rohamokat, Quique edző cserélt, a szokatlanul lassú és szétszórt, sokat hibázó Vidal helyett az új igazolás, Braithwaite állt be. Azonnal ziccerbe is került a dán csatár, miután lefutotta Marcelót, de lövése megpattant Courtois testén - eddig a kapusok estéje volt.

A 72. percben aztán Ter Stegen már nem tudott védeni. Kroos indította be a bal szélen Viniciust, akit akkor először nem a kiválóan futballozó Semedo fogott, a tinédzser lement majdnem az alapvonalig, majd jobbal laposan próbált a hosszú sarokba csavarni. Gyenge lövés volt, a kapus fogta a szöget, de nem tehetett semmit, mert Piqué belevetődött a labdába, és a lábáról a rövidsarokba pattant a labda, 1-0. Mázlija volt a brazilnak, de a Real nyomása valahol beérett, az addigi ikszes meccs átbillent, a Madrid felé.

Vinicius Júnior vs Barcelona 1-0

A Barca még egyszer veszélyeztetett, amikor De Jong ziccerbe ugratta Messit, de az argentin rosszul tolta meg a labdát, aztán Marcelo simán befutotta - mintha valami nem lett volna teljesen rendben a szupersztárnál.

A másik kapunál Viniciusnak még volt egy félresikerült sarkazása, ami ha bemegy, gólt ítélnek, mert a partjelző tévesen jelzett lest, de a labda elgurult keresztbe az ötösön.

Zidane a 91. percben már időhúzásból cserélt, Benzema helyére hozta Mariano Diazt, aki addig 44 percet játszott a szezonban. Most 50 másodperc is elég volt neki, egy bedobás után lefordult Ümtitiről, lement az alapvonalig, mint az első gólnál Vinicius, csak a jobb oldalon, majd éles szögből lőtt: elcsúszott, így olyan furcsán találta el a labdát, hogy az a földről felpattant, be a rövid sarokba, meglepve Ter Stegent, 2-0.

Real Madrid vs Barcelona 2-0, Mariano Díaz

A Barca az első, a Real a második félidőben volt jobb, a Madrid ikszes meccset nyert meg azzal, hogy összekapta magát a szünet után, és szerencséje volt. Illetve a Barcelona azzal veszített, hogy legrutinosabb védője buta hibát vétett. A Real visszaelőzött a bajnokságban, egy ponttal veri a Barcelonát a tabella élén.





A gólszerzők rekordokat állítottak fel: Vinicius a 21. század legfiatalabb gólszerzője lett Clasicón, Messi 2007-es csúcsát döntötte meg, míg Marianónál gyorsabban csereként senki nem talált be a klaszikusok történetében. 50 másodperc az új rekord.