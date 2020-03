﻿4 hónapra eltiltották a korábbi BL-győztes Sturridge-ot

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Négy hónapra emelték 2012-ben Bajnokok Ligáját nyerő Daniel Sturridge fogadási ügyek miatti eltiltását, így a csatár nyárig már nem léphet pályára, közölték hétfő délután angol lapok. A korábbi Liverpool-játékost eredetileg még tavaly nyáron tiltották el, akkor hathetes büntetést kapott, illetve további négy hónapot felfüggesztve – ezt érvényesítette most fellebbezés után az angol futballszövetség (FA).

Sturridge, aki 2012-ben a Liverpoollal nyert BL-t, legutóbb a török Trabzonspor játékosa volt, ahol éppen hétfőn, órákkal az eltiltás bejelentése előtt bontották fel a szerződését közös megegyezés alapján – feltehetőleg nem véletlenül.

Az FA már a 2019. júliusi ítéletkor is jelezte, hogy véleményük szerint az eljáró bizottság nem megfelelően alkalmazta Sturridge esetében a szabályokat, így túl enyhe ítélet született, ezért is fellebbeztek, sikerrel. Emellett két, eredetileg ejtett vádat is Sturridge-ra tudtak bizonyítani.

Az eltiltással együtt megduplázták Sturridge eredeti 75 ezer fontos pénzbüntetését is.