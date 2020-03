Orbán Viktorral falatozott a miniszterelnök kamrájában a volt Videoton-edző

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

José Gomes 2013 januárja és 2014 nyara között irányította a Videotont, ahol a sikeredző Paulo Sousát követte a kispadon. Sok sikert nem ért el, a 2013-14-es bajnokságban csak negyedik lett vele a csapat, majd az idény végeztével a tréner távozott is. Most hazájában az első osztályú Maritimót edzi, és az egyik helyi internetes oldalnak adott interjút a karrierjéről. Felidézte a Magyarországon eltöltött időt is, a Videotonnál tapasztaltakról és a hazai futballkörülményekről is beszélt.

Elég jól sikerült a belépőm a csapatnál, jól is fogadtak, rögtön jó eredményeket értünk el. A következő idényben azonban problémáink akadtak. Amikor problémám volt, felhívtam a miniszterelnököt, akinek egy kilométerre laktam a házától. A kamrájában sonkát ettünk, megbeszéltük, mi a teendő. Voltak gondok a szervezettséggel, a menedzsmenttel, az átigazolásokkal, olyan dolgok, amelyeket jó lett volna alaposan átbeszélni a klubon belül, de végül nem igazán jártam sikerrel. A klubban volt egy befektető, aki szeretett hegyet mászni, de semmit sem értett a futballhoz. Aztán volt egy közgazdász, aki teniszezni szeretett, de ő sem tudott semmit a futballról. Aki megoldotta a problémákat, az a miniszterelnök volt. Ő tudott beszélni a tulajdonossal, én hiába próbáltam volna, mert nem tudott angolul

- szemlézte a Tribuna Expresso mélyinterjúját a 24.hu.

Gomes ezek után még elmondta, ilyen körülmények között nem akart Fehérváron maradni, úgy látta, az első helyre esélytelenek.

Itthoni legnagyobb sikere az volt, hogy 2014-ben Ligakupa-döntőbe juttatta a Videotont, és az ő nevéhez fűződik, hogy a miniszterelnök fia bemutatkozhatott az egyesület első csapatában: Gomes épp a Ligakupában küldte pályára Orbán Gáspárt, 10 percre.

Azóta rengeteg helyen megfordult a 49 éves edző, a Maritimo előtt három klubnál is dolgozott Szaúd-Arábiában, volt a portugál Rio Avénál és az angol másodosztályú Readingnél is.