Kroos mutogatása volt a Clasico fénypontja

2-0-ra verte a Real Madrid a Barcelonát vasárnap este a spanyol bajnokság El Clasicóján, remek meccsen. A két gól kissé szerencsés lövésből jött össze, az első a Barca-védő Piquéről pattant be, a másodikhoz kellett, hogy elcsússzon a gólszerző Mariano Diaz, de a hazaiak a második félidőben jól összeálltak, így 2017 augusztusa után újra legyőzték legnagyobb ellenfelüket.

A meccs legjobbja címet a fiatal madridi középpályás, Federico Valverde kapta, de járhatott volna akár Toni Kroosnak is, asszisztja az első találathoz önmagában tanulmány. A német játékos ugyanis nem csak simán adott egy tökéletes passzt a védelem mögé, hanem a gólszerző Viniciusnak meg is mutatta, mit csináljon. Mikor megkapta a labdát a braziltól, azonnal észrevette, a Barcába épp csak beállt Braithwaite nagyot hibázik: nem fogja a szélsőt, miközben maga mögött óriási szabad területet hagy. Kroos látványosan mutogatni kezdett Viniciusnak, hogy induljon be erre a területre, ő majd teszi a labdát - tette is, gól lett a vége.

A találatnak a közel 80 ezer néző között ott tapsolt Cristiano Ronaldo is, aki elment Madridba megnézni volt csapatát. Jelenlegi klubja, a Juventus nem játszott a hétvégén, mert a koronavírus miatt törölték a meccsét, így a portugálnak sok szabadideje akadt. A Clasico előtt autogramokat osztogatott a parkolóban, a meccset pedig egy VIP-páholyból nézte végig. Ez volt egyébként a Real első győzelme a Barca ellen, mióta a szupersztár otthagyta Madridot.