Kirúgták a Cagliari vezetőedzőjét

Menesztette kedden Rolando Maran vezetőedzőt a Cagliari, amely 11 mérkőzés óta nyeretlen az olasz labdarúgó-bajnokságban - írja az MTI.

A szardíniai csapat december 2-án, a 14. forduló zárómeccsén 4-3-ra legyőzte a Sampdoriát - ez volt sorozatban a 12. veretlen bajnokija -, és negyedik volt a tabellán. Azóta viszont egyszer sem tudott nyerni, legutóbb 4-3-ra kikapott az AS Romától, és a 26. fordulót követően már csak a 11. helyen áll a Serie A-ban.

A 2018 nyarán kinevezett Rolando Maran mellett Christian Maraner és Gianluca Maran pályaedzőket szintén elbocsátották.

A klub később kinevezte - a Sky Sport Italia által már beharangozott - Walter Zengát, az 59 éves szakemberrel 2021 júniusáig szóló szerződést kötöttek. Zenga korábban több olasz csapatnál is volt edző, de mindenhol csak 1-1 évet húzott. Irányította a Cataniát, a Sampdoriát, a Veneziát és a Crotoniát is, de megfordult a Premier League-ben is, ahol a Wolverhampton edzője volt a korábbi olasz válogatott kapus.

Ez volt a 13. edzőváltás az olasz élvonal mostani idényében.